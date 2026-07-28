Lilian Bristol: Esna galerii on pühendatud meisterlikkusele ja aeglustumisele

Järvamaal Esna galeriis on sel suvel avatud Natalia Veltchinskaya näitus "Herbaarium", mille tikitud taimeportreed sündisid kunstniku mälestustest Eestist. Galerii eestvedaja Lilian Bristol ütles saates "Delta", et Esna galerii on pühendatud meisterlikkusele ja aeglustumisele.

Esna galerii asub Lilian Bristoli kodus Järvamaal ning ühendab perekonna igapäevaelu, käsitöökojad ja näituseruumi.

"Meie jaoks on see ennekõike kodu. Koht, kus me oleme 20 aastat elanud ja kus kasvab meie neljalapseline perekond. Koht, kus on meie kaks töökoda: minu tekstiili- ja kuldtikandi töökoda ja abikaasa restaureerimis- ja kuldamistöökoda. Kaks töökoda on kummalgi pool ja keskel on Esna galerii. Seitse aastat tagasi avasime siin meisterlikkusele ja aeglustumisele pühendatud galerii," rääkis Bristol.

Sel suvel on Esna galeriis väljas Natalia Veltchinskaya näitus "Herbaarium". Moskvast pärit kunstnik veetis lapsepõlves kõik suved Võsul ja Käsmus ning soovis koroonapandeemia eel taas Eestisse tulla. Kuid kui piirid sulgusid, hakkas ta tikanditesse talletama oma mälestusi Eesti loodusest.

Bristoli sõnul on väljapanek erakordne just selle poolest, et kõik taimed on tikitud ilma eeljoonistuste või kavanditeta. Kunstnik alustab tööd kohe nõela ja niidiga ning tugineb üksnes mälule.

"Natalia on tegelikult graafik, kalligraaf. Võib-olla tänu sellele ta ei aimanud, kui ta seda tegema hakkas, mis sellest saab või kui paljudele tekstiilikunstnikele tundub, et see on võimatu. Kuna ta ei teadnud seda karta, siis see on üks näide sellest, kui erinevalt inimesed Covidi ajal oma aega sisustasid," lausus ta.

Eriti avaldas Bristolile muljet kunstniku võime edasi anda taimede kõige väiksemaidki detaile.

"Mustikalehe ääres on näha natukene roostetanud äär. Ta ei ole perfektselt roheline, vaid on natukene koltunud. Punase sõstra lehed on natukene kortsus, pohlalehed on paksud ja nahkjad," kirjeldas ta.

Näitus saabus Eestisse juba enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse, kuid jäi sõja tõttu aastateks sathlisse. Koostöös Ukraina kultuuri keskusega otsustati näitus siiski avada, sest kunstnik ja tema perekond olid avalikult sõja vastu ning pidid Venemaalt lahkuma.

"Umbes kolmandal sõjapäeval koputasid musta mantliga mehed uksele ja ütlesid, et teate, teil on 20-aastane poeg, me hea meelega saadaks ta homme rindele. Lõppes nii, et nad pakkisid öösel kohvris ning pagesid poja Venemaalt minema," rääkis Bristol. Esmalt elas perekond Gruusias ning hiljem Iisraelis.

Tegemist on ainsa Veltchinskaya loomingu näitusega, mis on praegu väljaspool Venemaad. Esnas väljas olevad tööd on ühtlasi ainsad, millele kunstnikul ligipääs on.

"Ütleme nii, et meil on pagulaskunstinäitus praegu. Me ei saa neid inimesi diskrimineerida selle põhjal, et nad on vales riigis sündinud, sest ka nemad on väga kõvasti pihta saanud," lausus Bristol.