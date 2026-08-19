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Galerii: Haus galeriis avati Uno Roosvaldi juubelinäitus

Kunst
Uno Roosvaldi juubelinäituse
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24 pilti
Kunst

22. augustil tähistab kunstnik Uno Roosvalt oma 85. sünnipäeva, mida tähistatakse Haus galeriis kunstniku erinevatele loomeperioodidele tagasi vaatava näitusega.

Peamiselt maalidele keskenduval näitusel on eksponeeritud jõulised ja suureformaadilised teosed, mis on saanud ainest autori elupõlistest inspiratsiooniallikatest: loodusest ja põhjamaisest rannajoonest.

Uno Roosvalt ongi tuntud eelkõige loodusmotiivide interpreteerijana, olles töötanud välja oma eksimatult äratuntava käekirja. Realistlikud  elemendid tema teostes põimuvad abstraktse stiliseeringuga, jõulised tundetoonid on ühtaegu emotsionaalsed ja kaalutletud.

Uno Roosvalt (snd 1941) on mainekas Eesti maalikunstnik ja joonistaja. Ta omandas  kunstihariduse aastatel 1956–1962 Tartu Kunstikoolis ja lõpetas 1969. aastal Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (praegune EKA) maali eriala. Ta on Eesti Kunstnike Liidu (alates 1975. aastast) ja Eesti Maalikunstnike Liidu (1992. aastast) liige ning 2010. aastal nimetati ta Eesti Kunstnike Liidu auliikmeks. 

Ta on olnud pikaaegne Eesti Kunstiakadeemia õppejõud (1970–2011), töötades  alates 1989. aastast ka dotsendina ning aastatel 1985–1995 maali kateedri juhatajana. Näitusetegevuses osaleb Roosvalt aktiivselt alates 1968. aastast. Ta on esinenud arvukatel isikunäitustel ja osalenud ühisnäitustel nii Eestis kui ka mitmel pool välisriikides, sealhulgas Soomes, Leedus, Suurbritannias, Saksamaal ja Belgias. 

Üle poole sajandi aktiivselt tegutsenud kunstnikuna on teda ja tema loomingut  tunnustatud oluliste preemiatega, teiste seas pälvis ta 2000. aastal Maalikunstnike Liidu preemia, 2011. aastal Konrad Mäe preemia, 2018. aastal Erik Haameri nimelise kunstiauhinna ning 2019. aastal Kristjan Raua preemia.

Haus galerii näitus on avatud 12. septembrini.

26. augustini on võimalik külastada ka Vabaduse galeriis avatud Roosvalti juubelinäitust, mis kannab nime "Kodused rannad".

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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