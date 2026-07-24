Pildid: Draakoni galeriis avati Vano Allsalu isikunäitus

Vano Allsalu loomingu teemadering ulatub loodusstiihiatest mütoloogiliste konstruktsioonide ja meeleseisunditeni, puudutades nii intiimselt isiklikku kui pakkudes tõlgendusi kultuurilisel ja sotsiaalsel väljal toimuvast.

Kunstnikule on olulised nähtava pildistruktuuri aluseks olevad mõttekoed, visuaalse ja verbaalse materjali seosed, aga samuti tähenduse tekkimine abstraktse ja kujutava piirimail.

"Kunstnikuna olen kogu aeg olnud täiesti vaba nii sisu ja vormi kui ka tehnika ja koloriidi osas. Viimasel ajal tunnen, et see vabadus on hakanud mind piirama. Olen nüüd kaardistanud sellega seotud probleeme ja võimalusi ning valikuliselt rakendanud erinevaid piiranguid ja reegleid," sõnas Vano Allsalu.

"Võiks öelda, et näitusel eksponeeritud maalid on omamoodi harjutused väiksema vabaduse saavutamiseks. Muuhulgas olen praktiseerinud kokkuhoidlikumat vormikäsitlust ja konkreetsemaid vastandusi, võtnud kriitilise vaatluse alla keerukamad kujundid, toonud mängu ka kõige lihtsamaid elemente. Mentaalse säästlikkusega lõimub materiaalne – nii leiab väljapanekust ka maali, mis on valminud üksnes teiste maalide tööprotsessi värvijääkidest," selgitas kunstnik.

Vano Allsalu (snd 1967) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali erialal, töötanud maali õppejõuna Tartu Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Sally Stuudios. Allsalu on Eesti Kunstnike Liidu liige aastast 1992. Aastatel 2013–2019 oli ta Eesti Kunstnike Liidu

president, seejärel aastani 2025 asepresident. Ta on ka Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse, Eesti Kunstimuuseumi nõukogu ja Pallase nõunike kogu liige.

Vano Allsalu teoseid leidub Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Akzo Nobeli, Eesti Panga ja Eesti Rahvusraamatukogu kogudes, samuti mitmetes erakogudes Eestis ja välismaal.

Näituse kuraator on Liisi Kõuhkna, graafiline disainer Cristopher Siniväli, näituse installeerija Hans-Otto Ojaste.

Näitus "Valitud piirangud" on Draakoni galeriis avatud 23. augustini.