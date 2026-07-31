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Poco Ajamaja galeriis näeb Raul Meele juubelinäitust "Konkretiseerimine"

Kunst
Poco Ajamaja galeriis näeb Raul Meele juubelinäitust
Poco Ajamaja galeriis näeb Raul Meele juubelinäitust "Konkretiseerimine" Autor/allikas: Poco
Kunst

Poco Ajamaja galeriis on avatud Raul Meele 85. sünnipäevale pühendatud näitus "Konkretiseerimine", mis avab kunstniku teekonna alates tema esimestest murrangulistest katsetustest 1960. aastate lõpus kuni tänapäevani.

Näituse kuraator Jaan Heinsoo sõnul on näituse põhisuund konkreetne luule ehk luulet ja visuaalset kunsti ühendavad teosed. Konkreetse luule puhul ei oma tähendust üksnes sõnad, vaid visuaalne elamus, sõnade ja märkide rütmiline struktuur, värvide mäng, kordus ja kandev vaikus.

"Näitus on retrospektiiv kunstniku enam kui viiekümne aasta pikkusele elutööle, kus on esindatud läbilõige Raul Meele loometeekonna erinevatest ajajärkudest, tahkudest ja tehnikatest alates 1970. aastate kirjutusmasinajoonistustest kuni käesoleval aastal loodud maalini sarjast "Harjaste eepos". Suur osa teostest on valminud viimase aasta jooksul, ideed ja motiivid pärinevad aga valdavalt varasematest loomeperioodidest," avas Heinsoo.

Poco Ajamaja galeriis näeb Raul Meele juubelinäitust "Konkretiseerimine" Autor/allikas: Poco

Raul Meel (1941) on Eesti üks tuntumaid avangardkunstnikke ning kontseptuaalse kunsti ja konkreetse luule olulisemaid esindajaid Euroopas. Ta on osalenud rohkem kui 600 grupinäitusel ja 100 isikunäitusel ning on ainsa Eesti kunstnikuna rahvusvahelise tippbiennaali laureaat.

"Konkretiseerimine" on avatud Poco Ajamaja galeriis 15. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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