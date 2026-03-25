Raul Meel: mul on esimest korda elus aega kunstiga päevast päeva tegeleda

Näitus keskendub nii Raul Meele joonistustele kui ka trükigraafikale, esitledes tema loomingu eri perioode just märgiliste tööde kaudu. Väljapanek "Vabaduse kutse" näitab kuraatori sõnul, kuidas Meel eksperimenteerib julgelt joone, värvi ja kompositsiooniga, mis on omakorda kinnituseks, et küsimus ja idee vabadusest läbib tugevalt tema loomingut.

"Minu arvates on Raul Meel graafikas nii suur figuur. Tema kunst ei ole lihtsalt perioodid, vaid see on pikk lugu, see on tema elu ja pikk protsess. Ma arvan, et see on eriti unikaalne ja hea näide Eesti kunstis," rääkis kuraator Ksenia Remezova.

Raul Meele sõnul on tal suur rõõm neid kohati ligi 50 aastat tagasi valminud töid uuesti seintel näha. Nii mitmedki tööd, mida galeriis näha saab, on tema sõnul sellised, mida omal ajal ei mõistetudki.

"Elu on korda läinud. Mul on nii pikk elu olnud. Ma siiamaani töötan ja need pildid elavad siiamaani. Tegelikult on mul nüüd esimest korda elus aega kunstiga päevast päeva tegeleda. Mul on väga hea maaliateljee sisse seatud ning joonistamine ja maalimine on igapäevased tegevused," sõnas ta.

Väljapanek jääb Kalasadama piirkonnas asuvas Flash Art galeriis avatuks 26. aprillini.