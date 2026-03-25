Raul Meel: mul on esimest korda elus aega kunstiga päevast päeva tegeleda

Foto: Ken Mürk/ERR
Tallinnas galeriis Flash Art avati Raul Meele 85. sünnipäeva puhul näitus tema graafika paremikust.

Näitus keskendub nii Raul Meele joonistustele kui ka trükigraafikale, esitledes tema loomingu eri perioode just märgiliste tööde kaudu. Väljapanek "Vabaduse kutse" näitab kuraatori sõnul, kuidas Meel eksperimenteerib julgelt joone, värvi ja kompositsiooniga, mis on omakorda kinnituseks, et küsimus ja idee vabadusest läbib tugevalt tema loomingut.

"Minu arvates on Raul Meel graafikas nii suur figuur. Tema kunst ei ole lihtsalt perioodid, vaid see on pikk lugu, see on tema elu ja pikk protsess. Ma arvan, et see on eriti unikaalne ja hea näide Eesti kunstis," rääkis kuraator Ksenia Remezova.

Raul Meele sõnul on tal suur rõõm neid kohati ligi 50 aastat tagasi valminud töid uuesti seintel näha. Nii mitmedki tööd, mida galeriis näha saab, on tema sõnul sellised, mida omal ajal ei mõistetudki.

"Elu on korda läinud. Mul on nii pikk elu olnud. Ma siiamaani töötan ja need pildid elavad siiamaani. Tegelikult on mul nüüd esimest korda elus aega kunstiga päevast päeva tegeleda. Mul on väga hea maaliateljee sisse seatud ning joonistamine ja maalimine on igapäevased tegevused," sõnas ta.

Väljapanek jääb Kalasadama piirkonnas asuvas Flash Art galeriis avatuks 26. aprillini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo