Galerii: Poco Ajamaja galeriis avati Raul Meele juubelinäitus "Konkretiseerimine"

Näituse kuraator Jaan Heinsoo sõnul on näituse põhisuund konkreetne luule ehk luulet ja visuaalset kunsti ühendavad teosed. Konkreetse luule puhul ei oma tähendust üksnes sõnad, vaid visuaalne elamus, sõnade ja märkide rütmiline struktuur, värvide mäng, kordus ja kandev vaikus.

Raul Meel (1941) on Eesti üks tuntumaid avangardkunstnikke ning kontseptuaalse kunsti ja konkreetse luule olulisemaid esindajaid Euroopas. Ta on osalenud rohkem kui 600 grupinäitusel ja 100 isikunäitusel ning on ainsa Eesti kunstnikuna rahvusvahelise tippbiennaali laureaat.

Näitus on avatud 15. oktoobrini.