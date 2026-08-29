Pildid: Hobusepea galeriis avati Andre Joosep Armingu esimene isikunäitus

Näitus koondab kunstniku teoseid aastatest 2018–2025 ning esitleb ka kolme uut seeriat: "Don Quijote I", "Eemaldumine ei eksisteeri" ja "Episteemiline süda". Armingu loomingulise käekirja keskmes on poeetiline autobiograafiline portree, mille kaudu ta avab oma keerulise meditsiinilise tausta ning sellest kasvanud elujaatava maailmatunnetuse. Tema teosed liiguvad isikliku ja universaalse piiril, põimides mälestusi, identiteeti, aega, armastust ja surelikkust.

Inspiratsiooni ammutab Arming nii popkultuurist, kui ka visuaalsest argikeskkonnast. Tema töödes avaldub maksimalism mitte üksnes esteetilise valikuna, vaid eluhoiaku ja vastupanuna lihtsustamisele. Näituse jooksul ärkab ellu ka kunstniku alter ego "Mitte Surm", mis avab surma teema läbi mängulisuse, absurdi ja draama.

Andre Joosep Arming on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafia bakalaureuseõppe ning kaasaegse kunsti magistriõppe. Oma loomingus kasutab ta peamiselt polaroid- ja videomeediumi. Tema töödele on iseloomulik autobiograafilisus ning sündimise, suremise ja aja kulgemise käsitlemine. Arming kuulub Eesti Fotokunstnike Ühendusse ja Eesti Kunstnike Liitu ning on osalenud mitmetel ühisnäitustel Eestis ja välismaal, sealhulgas Saksamaal ja Leedus.

"Ahelreaktsioon" jääb Hobusepea galeriis publikule avatuks kuni 27. septembrini.