Esimese isikunäituse avanud Andre Joosep Arming: pärast südamesiirdamist eristan esimest ja teist elu

Ta rõhutas, et pärast mõni aasta tagasi toimunud südamesiirdamise operatsooni eristab ta tõepoolest esimest ja teist elu. "Esimese elu 27 aastat olid väga vaevalised, ma olin sündinud südamepuudulikkusega, enamus sellest elust oli päris raske nii füüsiliselt kui ka raskelt, ma ei tundnud end kunagi kui normaalne inimene," selgitas ta ja lisas, et kui see vaev 2022. aasta oktoobris läbi sai, siis ta hakkas elu täiesti teistmoodi vaatama. "Elukvaliteet tõusis sadades kordades ja ma hakkasin tundma rõõmu hästi lihtsatest asjadest, minusse oli tekkinud sisemine rahu."

Ka tema looming on teises elus muutunud. "Teise elu puhul ma hakkasin hästi palju eksperimenteerima, püüdma uusi lahendusi leida, kuidas läheneda fotomeediumile, sest kuigi ma olen lõpetanud foto eriala bakalaureuse, siis mul oli aukartus foto suhtes, sest hästi palju kolleege oskavad seda kõrgtasemel teha, aga ajaga võtsin rahulikumalt, et läheneda nii, nagu tundub mulle õige."

"Esimese elu puhul ma pingutasin võimalikult palju, et teha tipptasemel loomingut, sest mul ei olnud tugevat ressurssi, et olla nii võimekas kui teised kolleegid, minus oli pidevalt nälg" mainis ta.

Näitusel väljas ka värske sari "Don Quixote I", mis kunstniku sõnul peegeldab tema nägemust iseendast. "Kuidas ma nende aastate jooksul olen vormunud ja muutunud, erinevad killud ja nägemused moondusid teisteks asjadeks ja olid hetked, kus ma ei tundnud ennast ära," ütles Arming.

Näituse avatseremoonial korraldas Andre Joosep Arming suure maskiballi vanalinna tänavatel. "Ma tunnen seda kohustust kunstnikuna anda platvormi ja häält ka nendele inimestele, kes on võtnud aega mind vaadata ja eriti lahe oli mööda vanalinna hobukaarikus valgete hobustega tulla Hobusepea tänavale ja tervitada kõiki külastajaid selles pidulikus renessansiteemalises ballis."

"Ma arvan, et vaataja võiks siit näitusel kaasa võtta mõtteviisi, et elu on meil kõigil üks ja seda elujaatavust ning -energiat võib igal hetkel kasutada, on nii paremaid kui halvemaid päevi, aga see ei kahanda meie enda väärtust," sõnas ta.