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Galerii: Tallinna linnagalerii uus grupinäitus vaatleb elu kui protsessi

Film
Grupinäitus
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14 pilti
Film

Neljapäeval avanes Tallinna linnagaleriis grupinäitus "Elu tung", mis vaatleb elu kui protsessi, kus kasvamine ja kõdunemine, invasioon ja väljasuremine on kui osad tervikust, mis otsib, aga ei pruugi leida tasakaalu.

Näitusel osalevad kunstnikud Andre Joosep Arming, Katrin Enni, Aksel Haagensen ja Silvia Sosaar, kes lähenevad teemale igaüks oma kogemuse ja tundlikkuse kaudu.

Andre Joosep Armingu installatsioon "∞ ime" põimib isiklikud mälestused igatsusega nähtavuse ja kohalolu järele. Voodilinadele talletatud kogemused peegeldavad uusi paiku, hirme ja inimsuhteid kui osa igapäevasest muutumisest. Teos käsitleb elu tsüklina, kus kogemusi kogutakse, puhastatakse ja unustatakse, et taas algusest alata.

Katrin Enni taaskasutatud materjalidest interaktiivne heliskulptuur ja orgaanilisest vohamisest inspireeritud abstraktne maaliseeria käsitlevad kasvu kui jõudu, mis kehtestab end kehalise ja ruumilise kohalolu kaudu ning võib olla samaaegselt nii imeline kui ka häiriv.

Aksel Haagenseni sajad biolagunevad konnad seisavad silmitsi vaikse kaoga. Tema installatsioon on justkui vaikne mälestusmärk konnadele kui ökosüsteemi indikaatorliikidele. Kui kadumine on tänapäevane igapäev, varitseb tulevikus argine tühjus.

Silvia Sosaare teos tõlgendab rahvuslikku pidulaua rituaali kiluvõileiba. Korraga iroonilised, intiimsed ja grotesksed kalakeste portreed kõnelevad Läänemere saastatusest, patriootlikust toidukultuurist ja vabaduse pseudokorrast.

Näitus "Elu tung" jääb linnagaleriis avatuks 2. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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