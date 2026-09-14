Pildid: Vaal galeriis avati näitus perekond Kruusi kunstikogust

Epp ja Martin Kruus ütlesid, et avastasid kunsti 1980. aastate lõpus tänu Kunstihoone Kevadnäitustele, kus algas nende teadlikum kunsti märkamine. "Enim köitis tolleaegne erinevates variatsioonides abstraktsionism – sümbolistlik, minimalistlik, valguse, värvi ja ruumi maagia. Sellest tulenes ka näituse teema ja pealkiri, kus hargnevad seosed tehisruumi ja looduse vahel otsaga universumini välja. Keskel on inimene, kelle peakene omakorda genereerib veel hulga psühholoogilisi, mõtte- ja väärtusruume. Nendes ruumides, nii füüsilistes kui mõttelistes, loob kunst korda ja selgust, pakub rõõmu ja rahuldust."

Nende sõnul on aktiivsem kogumine arenenud viimase kümne aasta jooksul. "Lisandunud on teisi stiile, nii kaasaegset kui vanemat kunsti, ka välismaistelt autoritelt. Nende vahel seoseid luues saab üha avastada ja oma isiklikku kunstiruumi aina suuremaks kasvatada. See on huvitav ja kaunis, kuid ka vaba mõtet eviv maailm, kuhu ikka ja jälle hea meelega sisse astume."

Varem on Vaal galeriis tutvustatud näiteks Indrek Orro, Laur Kivistiku ja Kaido Ole kunstikogusid.

Perekond Kruusi kunstikogu tutvustav näitus "Ruum" jääb Vaal galeriis avatuks kuni 10. oktoobrini.