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Pildid: Vaal galeriis avati Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus

Kunst
Vaal galeriis avati Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus „Antarese paralleelid“
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Kunst

13. augustil avati Tallinnas Vaal galeriis Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus "Antarese paralleelid".

Ludmilla Siimu ja Marko Kasuri ühisnäitus "Antarese paralleelid" on kahe autori loominguline dialoog, mida kannab kunstnikke ühendav sõprus, soov teineteiselt õppida ja tahe teadmisi jagada. Mitmest tõest koosnev näitus ületab geomeetrilise paralleelsuse definitsiooni, sest siin need erineval trajektooril kulgevad ja enam kui inimpõlve jagu nihkes olevad sirged lähenevad, puutuvad ning kohati lausa lõikuvad.

Näitusel esitletud teosed jagunevad neljaks paralleelseks teemaliiniks: valik Ludmilla Siimu loomingust 1990. aastate algusest kuni tänapäevani; autorite koostöös valminud digikunst; Marko Kasuri tõlgendus pimeduse ja valguse heitlusest ning tema loodud hõbeehete kollektsioon "LEO", mis peegeldab motiive Leonhard Lapini loomingust.

Näitus jääb Vaal galeriis avatuks kuni 5. septembrini

Toimetaja: Kaspar Viilup

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