Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna võitis leedulanna

Noore maalikunstniku preemia 1000-eurose auhinnarahaga pälvis lätlanna Katrina Laura Biksone. Publikupreemia 500 eurot pälvis Kõrgema Kunstikooli Pallas lõpetanud fotograaf Andrea Margó Rotenberg.

Peapreemia laureaat, kevadel Vilniuse kunstiakadeemia lõpetanud Agata Orlovska esitas konkursile kolm segatehnikas tööd: "Because It's Worse When You Get Home", "Preserve My Language Forever" ja "Butterfly Efect + Lapis Lazuli". Varasemalt on Orlovska osalenud grupinäitustel, samuti on ta Leedus välja antava Young Painter Prize tänavune finalist.

Publikupreemiaga pärjatud Andrea Margó Rotenberg uuris konkursile esitatud lõputöös "AI&I" tehisaru kasutamise võimalusi fotoloomingus. Rotenbergi teos koosneb kahest topeltsäritatud fotode paarist, üks fotodest on tehtud autori poolt ning teine MidJourney AI pildigeneraatori abil, kasutades mõlemas seerias samu algfaile. Seeriates kasutatud pildid on tehtud Lasnamäel, Tallinnas ja Lõuna-Eestis.

Noore maalikunstniku preemia koos 1000-eurose auhinnarahaga pälvis kevadel Läti kunstiakadeemia bakalaureuse õpingud lõpetanud Katrina Laura Biksone, kes esitas konkursile kolmest maalist koosneva seeria. Varasemalt on Biksone loomingut esitletud mitmetel grupinäitustel Lätis ja Saksamaal.

2023. aastal anti välja ka eripreemiad: kutse Viinistu kunstiresidentuuri otsustas žürii anda Helsingi Uniartsi lõpetanud Arvid Staafile installatsiooni eest "Strangers at the Abyss". Fotografiska Tallinn valis konkursil osalejate seast välja kolm silmapaistvat kunstnikku, kes pälvisid aastase vabapääsme Fotografiska näitustele ja eriüritustele: Andrea Margó Rotenberg, Annemarija Gulbe ja Gabrielė Monginaitė.

Valikut konkursi auhinnatud töödest saab järgmisel aastal näha Tallinnas ArtDepoos galeriis toimuval näitusel.

Põhja- ja Baltimaade Noore Kunstniku Auhind on rahvusvaheline konkurss, mis tutvustab Eesti Kunstiakadeemia, Kõrgema Kunstikooli Pallas, Läti Kunstiakadeemia, Vilniuse Kunstiakadeemia ja Helsingi Kunstiülikooli Uniarts bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetajate loomingut. Kokku osales 2023. aasta konkursil 142 kunstnikku 256 teosega.

Kaheksandat korda toimunud konkursi auhinnavõitjad valis välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuulusid Anne Klontz Konstfacki kunstiülikoolist, Läti kunstiakadeemiast Andris Vītoliņš, EKA galerist Pire Sova, Kõrgema Kunstikooli Pallas maaliosakonna juhataja Margus Meinart, Vilniuse kunstiakadeemia rektor Ieva Skauronė, Uniarts Helsinki õppejõud ja kunstnik Harri Monni, Umeå kunstiülikool professor Per Nilsson, Taina Erävaara Turu kunstiakadeemiast, Fotografiska Tallinn kaasasutaja ja näituste juht Maarja Loorents, kuraator ja Index (The Swedish Contemporary Art Foundation) Stockholmis direktor Marti Manen ja NOBA.ac kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orn. Publikupreemia võitja selgus aga veebis toimunud publikuhääletuse tulemusena, kus anti oma lemmikteostele kokku enam kui 1000 häält.