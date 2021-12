Põhjamaade ja Baltikumi noore kunstniku auhinna peapreemia läks Soome

Sofia Haapamäki omandas bakalaureusekraadi Helsingi kunstiülikoolist Uniarts ja jätkab sealsamas magistriõpinguid. Ta kaasab maali, graafika ja interaktiivse installatsiooni kõrval oma praktikasse ka muid eksperimentaalseid meetodeid, millega ta uurib inimestevahelisi suhteid.

Haapamäki võidutöö "Koopiad" kujutab endast vaatajate kehaskaneeringute projektsioone 3D galeriiruumis, mis võimaldab vaadata ennast kõrvalseisja pilguga, justkui koopiat.

Teos kogus ülikooli lõpunäitusel nelja nädala jooksul 2500 vaatajat, millest viimasel päeval rändas virtuaalgaleriis ringi 121 koopiat. Tänaseks on see koos kõikide modellidega talletatud arhiivi.

Peapreemia kategoorias sai žürii äramärkimise osaliseks Eesti kunstiakadeemia lõpetanud Katrin Enni heliinstallatsioon "Vasepalavik".

Parima noore maalikunstniku auhinna tiitli pälvis žürii otsusel Madara Kvēpa Läti kunstiakadeemiast ja ära märgiti ka Monika Radžiūnaitė Vilniuse kunstiakadeemiast.

Traditsiooniliselt oli võimalus ka publikul valida oma lemmik, osaledes 15. novembrist 5. detsembrini kestnud veebihääletusel. Tänavu osutus publiku lemmikuks Amanda Krumina töö "I'm on the goat".

Fotografiska Tallinn muuseumi aastapääsme pälvis Stina Isabel Gavrilin videprojektsiooni "Morning. I'm going to lose my mind" ("Hommik. Ma kaotan mõistuse") eest.

Konkursi rahvusvahelisse žüriisse kuulusid Anne Klontz (USA/Sweden Konstfack), Katerina Gregors (Kreeka Kaasaegse Kunsti Muuseum), Simonas Kuliešis (Vilniuse kunstiakadeemia), Andris Vitolinš (Läti kunstiakadeemia), Andra Orn (NOAR.eu), Pire Sova (Eesti kunstiakadeemia), Harri Monni (Helsinki Uniarts).

Aastal 2016 algatatud Põhjamaade ja Baltikumi noore kunstniku auhind on ainulaadne rahvusvaheline konkurss, mille eesmärk on toetada noori talente nende kunstnikutee alguses ja pakkuda nii kunstihuvilistele kui ka professionaalidele paremat võimalust noorte talentide avastamiseks.