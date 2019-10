Põhjamaade ja Baltikumi noore kunstniku preemia nimel võistlevad 13 eestlast

Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind (Nordic & Baltic Young Artist Award) on rahvusvaheline konkurss, mis pöörab tähelepanu just noortele, äsja bakalaureuse- või magistriõpingud lõpetanud ja karjääri alustavatele kunstnikele. Sel aastal osaleb konkursil 97 kunstnikku – 13 Eestist, 25 Soomest, 26 Lätist ja 33 Leedust.

Konkursi ühe algataja, kaasaegse kunsti keskkonna NOAR.eu eestvedaja Andra Orni sõnul on konkurss leidnud kunstiväljal oma koha. "Nelja aastaga on konkurss kasvanud Eesti ja lähiriikide kunstitalentide seas oodatud sündmuseks, mis annab võimaluse tutvustada oma loomingut ka väljaspool kodumaad. Mitmed rahvusvahelisel areenil tegutsevad kunstihuvilised ja kuraatorid kasutavad aga võimalust avastada konkursi kaudu tulevikutähti." Ta lisas, et on lootust, et lähitulevikus võiks konkurss laieneda lisaks Soomele teistesse Põhjamaadesse.

Konkursi žürii liikme Eesti Kunstiakadeemia galeristi Pire Sova sõnul annab konkurss väga hea ülevaate Eesti ja naaberriikide noorema generatsiooni kunstnikke loomingu teemadest ning tendentsidest. "Eesti noored kunstnikud paistavad silma põhjalikkuse ja isiklikkusega," lisas Sova. Lisaks klassikalistele maalile ja joonistusele on võistlusel esindatud skulptuur, video, installatsioonid ja performance'id.

Publik saab anda hääle oma lemmikule kuni 15. novembrini veebilehel nbyaa.eu, kus on võimalik tutvuda ka kõigi konkursil osalevate noorte kunstnike ja nende loominguga. Kõige enam hääli kogunud kunstnik pälvib konkursi publikupreemia väärtuses 500 eurot.

Publikupreemia laureaat kuulutatakse välja Põhjamaade ja Baltikumi noore kunstniku auhinna lõputseremoonial 17. novembril Riias, kus avalikustatakse ka konkursi grand prix' võitja, kes pälvib 2000 euro suuruse rahalise preemia. Lisaks saab laureaat võimaluse osaleda järgmisel aastal toimuval Tallinn Art Weekil ja kunstimessil ArtVilnius. Konkursi lõputseremoonial selguvad ka maalipreemia ja fotopreemia laureaadid.

Kui konkursi publikulemmiku valib kunstipublik, siis grand prix' ja maalipreemia võitjad valib välja rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad Anne Klontz (USA/Sweden konstfack), Anna-Kaisa Rastenberger (Helsinki Uniarts), Anttonen Anni (Helsinki Uniarts), Pire Sova (Eesti kunstiakadeemia), Andra Orn (NOAR.eu), Andris Vitolinš (Läti kunstiakadeemia), Milda Dainovskytė (Leedu kunstiakadeemia) ja Aušra Trakšelytė (Leedu kunstiakadeemia). Fotopreemia antakse välja koostöös fotokunstikeskusega Fotografika Tallinn. Selleaastast Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhinna konkursi toetab JCDecaux.

2016. aastal esimest korda toimunud konkurss toob Eesti, Läti, Leedu ja Soome kunstiakadeemiate bakalaureuse- ja magistriprogrammide parimate lõpetajate loomingu ühisele platvormile, et pakkuda kunstihuvilistele, kogujatele ja kuraatoritele terviklikku võimalust avastada talente kõigist neljast riigist. Eelmisel aastal pälvis konkursi grand prix' Elina Vikane Lätist ja publikupreemia Laima Antonova Leedust.