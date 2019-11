Põhjamaade ja Baltikumi noore kunstniku auhind läks Soome

Konkursil tõi Elnygile edu teos "Pealkirjaga, sest keegi teine juba kasutas "pealkirjata""("Titled" because someone used "untitled" already"). Installatsiooni ja performance'i elemente siduv töö on ühtlasi kunstniku Helsinki Kuvataideakatemia lõputöö. Peapreemia toob võitjale rahalise auhinna 2000 eurot ja võimaluse oma loominguga silma paista nii ArtVilniuse kunstimessil kui Tallinn Art Weekil 2020. aasta suve hakul.

Žüriiliikme ja Uniarts professori Anna-Kaisa Rastenbergeri sõnul koosneb Rag Elnygi töö arvukatest transformatsioonidest. "Vaatajale paljastub keha, keele, heli ja objektide muutumine kuni näeme kunsti liikumist stuudiost näituseruumi. Kunstniku tööstiili on erakordselt julge ja avatud," kommenteeris ta.

Samuti anti välja Fotografiska Tallinna tunnustus, mis läks Leedu päritolu kunstnikule Ignas Pavliukevičiussele installatsiooni "Mida muud ma tahan" ("What the other I want") eest. Fotografiska Tallinna kaasasutaja Rain Tamme sõnul jäi Pavliukevičiuse teos teiste seast silma erilisuse ja multimeediumite kasutuse poolest. "Tehnoloogia arenedes on foto, video ja filmi piirid aina enam hägustumas ja me nägime Ignase töödes värsket lähenemist liikuva ja staatilise pildi ühendamisel," selgitas ta.

Esmakordselt anti konkursil välja eripreemia maalikunsti kategoorias auhinnafondiga 1000 eurot, mille pälvis noor Läti kunstnik Janis Šneiders. Sel aastal Läti kunstiülikoolis maalikunsti lõpetanud ning juba kaks isikunäitust korraldanud Šneiders käsitleb oma töödes läbivalt inimeseks olemise aspekte nii sise- kui välismaailmast vaadelduna.

Lisaks žüriile hääletas oma lemmikteose poolt enam kui 2200 kunstihuvilist, mille tulemusena pälvis publiku lemmiku tiitli Leedu kunstnik Rasuole Jautakyte teosega "Keha objektid. Vaimsete häirete simulatsioonid. Paranoia, 2019" ("Objects for body. Simulation of mental disorders. Paranoia, 2019"), mis kõneleb ebakindlusest ja paranoiast kui instinktist ja mõtteprotsessist.

Neljandat korda toimunud Põhjamaade ja Baltikumi noore kunstniku auhinna konkursil osales 97 noort kunstnikku kokku 301 tööga. Tööde hulgas oli 13 Eesti, 25 Soome, 26 Läti ja 33 Leedu kunstiakadeemia lõpetanut.