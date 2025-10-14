Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 154 kunstnikku

Tänavu ühendab konkurss juba kaheksat kunstikõrgkooli ning osaleb rekordarv lõpetajaid – kokku 154 kunstnikku Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Kokku on väljas 299 teost.

Konkurss annab hea ülevaate regiooni kunstimaastikust ning võimaluse võrrelda lähiriikide kunstnike loomingut.

"Põhiteemad ja voolud, mis kunstis on esil, tulevad ka Noba keskkonnast väga hästi esile, aga samas tekib ka lihtsalt hasart, kelle ülikoolides on siis väga silmapaistvad tudengid sel aastal, aga samas, kes lihtsalt on suutnud seda loomingut kaamerasilma läbi ka piisavalt hästi tabada," ütles EKA galerist Kaisa Maasik.

Eestist osaleb 40 kunstnikku, nende seas 25 Eesti Kunstiakadeemia ja 15 Kõrgema Kunstikooli Pallas lõpetajat.

"Eelkõige on see hea võimalus pälvida tähelepanu lisaks eesti publikule. Kui kevadel meil lõputööde näitusel juba käis väga suur hulk inimesi, siis on võimalus tutvustada ka väljaspool Eestit enda loomingut ja samas on väljas ka väga palju auhindu," sõnas Maasik.

Publikuhääletus toimub 2. novembrini NOBA veebilehel, kus igaüks saab valida viis lemmikteost.