Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinna publikupreemia läks Leetu

Rahvusvahelise konkursi Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinna konkursi (NOBA Award) publikupreemia pälvis sel aastal Leedu kunstnik Laura Marija Salkauskiene, kelle graafika "Emptiness and energy II" kogus 431 häält 1800-st.

Publikupreemia hõlmab endas 500 eurost rahalist preemiat. Konkursi grand prix' ja maalipreemia laureaadid valib välja rahvusvaheline žürii ning võitjad avalikustatakse detsembri keskpaigas.

Konkursi ja kunstikeskkonna NOBA.ac eestvedaja Andra Orni sõnul võitis graafikateos publiku poolehoiu esmakordselt. "Võidutööst "Emptiness and energy II" on valminud viis tõmmist, millest üks on nüüdsest NOBA kollektsioonis," lisas ta.

Publikupreemia pälvinud Laura Marija Salkauskiene on viimase kümne aasta jooksul osalenud mitmetel grupinäitustel ning plenäärmaalide loomisel. Lisaks on ta üles astunud isikunäitusega, sh "Matters of (si)liberation" 5Malūnai galeriis 2021. ning "Emptiness, banished thoughts…" Artifex galeriis 2022. aastal.

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinna konkursil osaleb sel aastal kokku 80 kunstnikku Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest kokku 156 teosega. Lisaks publikupreemiale antakse välja grand prix ning maalipreemia: peapreemia võitja pälvib 2000-eurose rahalise preemia, maalipreemia laureaati tunnustatakse 1000-eurose rahalise preemiaga.

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhind (NOBA Award) on rahvusvaheline konkurss, mis tutvustab Eesti Kunstiakadeemia, Läti Kunstiakadeemia, Vilniuse Kunstiakadeemia ja Helsingi Kunstiülikooli Uniarts bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetajate loomingut. Esmakordselt osalevad sel aastal konkursil ka Kõrgema Kunstikooli Pallas lõpetajad.

Konkursi rahvusvahelisse žüriisse kuuluvad 2022. aastal Oslo kunstiakadeemia dekaan, MoMA New York rahvusvahelise programmi endine asejuht Sarah Lookofsky, Bergeni ülikooli kunstiakadeemia juht Frans Jacobi, Umeå kunstiakadeemia professor Per Nilsson, Islandi kunstiakadeemia rektor Fríða Björk Ingvarsdóttir, Taina Erävaara ja Dr. Vesa Taatila Turu kunstiakadeemiast, Cosmoscow kunstiline juht ja Uus Meremaa kaasaegse kunstimuuseumi endine juht Simon Rees, Anne Klontz, Konstfacki kunstiülikoolist, Läti kunstiakadeemia professor Andris Vītoliņš, EKA galerist Pire Sova, Ieva Skauronė Vilniuse kunstiakadeemia direktor, Uniarts Helsinki õppejõud ja kunstnik Harri Monni ning NOBA.ac kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orn.