Galerii. Kuku klubi seadis end sisse uues asukohas Kuku Kultuuritornis

Soolaleivapeol avas kunstnik Endel Saarepuu näituse "Hullumaja puhvet", mis toob vaatajani aastatel 2016–2021 joonistatud päevapoliitilised karikatuurid.

Näituse kuraatori ja NOBA.ac kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orni sõnul Saarepuu pilapildid ei halasta ega unusta.

"Pärast rahvusvahelist skandaali, kus Rootsi kunstnik Lars Vilks sattus prohvet Muhammadi karikatuuride eest islamiäärmuslaste põlu alla ning talle tehti lausa mõrvakatseid, on kogu lääne karikatuurimaailm muutunud kordades ettevaatlikumaks – vaikselt on toimunud enesetsensuur," tõdes ta.

"Saarepuul aga julgusest ja skandaalsest materjalist puudust ei tule, ning ta juhib jätkuvalt hulljulgelt tähelepanu inimlikele nõrkustele ning poliitilise elu varjukülgedele," lisas kuraator.

"Saarepuu tööd võivad meeldida, aga need võivad ka väga närvidele käia ja vastumeelsust tekitada. Teisalt on tema looming kui meeldetuletus, et üks vaba ühiskonna nähtustest on vabameelne kunst ja mõnus huumor," sõnas Orn.

Õhtu jooksul said sõna teiste seas Jüri Arrak, Vilen Künnapu, Juku-Kalle Raid, Toomas Tiivel, Raul Vaiksoo, Tiit Pääsuke, Tiina Tammetalu, Marko Mäetamm, Jürgen Rooste, Tuutu, Kairi Leivo, Steve Vanoni ning ansamblid PVC16 ja Elukas.