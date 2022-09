Kunstiasutuste Liidu tegevjuhiks valiti Kadi-Ell Tähiste

"Olen südamest tänulik usalduse eest ning luban Kunstiasutuste Liidu tegevjuhina anda oma parima. Mind väga innustab kunstiväljal eriti viimastel aastatel kasvanud koostööhuvi ja –tahe, mis loob tugeva vundamendi uue organisatsiooni üles ehitamiseks. Mõistan samas mulle usaldatud vastutust ja ma kindlasti ei alahinda valdkonna ees seisvaid väljakutseid. Tööd jagub, ent ühiselt tegutsedes suudame palju head korda saata." sõnas Kadi-Ell Tähiste.

Kadi-Ell Tähiste on viimased kuus aastat töötanud Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuses (EKKAK), samuti on ta olnud viimased kolm aastat seotud EKKAKi loodud Kai kunstikeskusega. Ta on olnud kolmel korral koos Helen Meleskiga kunstimessi Foto Tallinn peakorraldaja ning töötanud nii Vaal galeriis kui ka kultuuriministeeriumis.

Kunstiasutuste Liidu juhatuse liige Paul Aguraiuja lisas, et juhatus on erakordselt rõõmus, et liidu tegevjuhiks õnnestus saada inimene, kes tunneb läbi ja lõhki valdkonda, orienteerub lobitöös ning on teravalt sõnaosav. "Usume, et Kadi-Ell suudab kunstivaldkonna muredele õigetes kohtades tähelepanu tõmmata. Loomulikult aitame kogu juhatusega tema tööle aktiivselt kaasa, sest kunstivaldkond väärib oma kvaliteedilt suurt tähelepanu ja tunnustust."

Kunstiasutuste Liidu asutasid Art & Tonic galerii, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM), Eesti Kunstnike Liit, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, EKA galerii, Evald Okase Muuseum, Fotografiska Tallinn, Fotokunstnike Ühendus, Juhan Kuusi Dokfoto Keskus, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Kai kunstikeskus, Kogo galerii, Kondase keskus, Konrad Mägi Sihtasutus, Kumu kunstimuuseum (Eesti Kunstimuuseum), Lugemik, NOBA, Okapi galerii, Pallase galerii, Pärnu Uue Kunsti Muuseum, Rüki galerii, Tallinna Kunstihoone, Tartu Kunstimuuseum, Tartu Kunstnike Liit, Temnikova & Kasela galerii, Vaal galerii, Vana-Võromaa Kultuurikoda, Valge Kuup ja Voronja galerii.

Kunstiasutuste Liidu eesmärk on edendada koostööd, korraldada huvikaitset ja tõsta ühiskonna kunstialast teadlikkust. Tegevjuhi ülesandeks on luua alused mõtestatud ühistegevuseks, mille kaudu tagada kunstivaldkonna elujõulisus ja panna kunsti hääl ühiskonnas kõlama.