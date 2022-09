Otseülekanne lõppenud: muuseumide konverents "Kestlik muuseum"

Kava:

11:00-11:15 Avasõnad. Kultuuriminister Piret Hartman

11:15 – 12:00 Mihkel Kangur (PhD, Rakvere Riigigümnaasiumi õppe- ja arendusjuht) "Muuseumide roll keskkonnakollapsi ajastul"

Mihkel Kangur: Analüüsin muuseumide kui mälu-ja õppeasutuste rolli keskkonnakollapsi ajastul. Muuseumidel võiks olla oluline roll selgitada lisaks sellele, mis juhtus ja kuidas, ka miks juhtus, näidates erinevate meie elu reguleerivate süsteemide omavahelist seostatust ning aidates kaasa süsteemmõistelise mõtlemise oskuste paremale levikule.

12:00 – 12:55 Nick Merriman (PhD, Londonis asuva Hornimani Muuseumi ja Aedade peadirektor) "Muutes muuseume kestlikumaks"

Nick Merriman: Muuseumidel on eriline positsioon, mis olles väheste pikas ajalises perspektiivis tegutsevate asutuste seas, suudavad olla üle lühikese tsükli poliitikast ja majandusest. Lisaks sellele on muuseumid publiku seas populaarsed ja tunnustatud ning kõik need omadused pakuvad muuseumidele erilise võime rääkida kliima ja ökoloogia kriisidest. Muuseumid saavad teha seda kahel moel – olles eeskujuks kasvuhoonegaaside vähendamisel ja elurikkuse suurendamisel oma asukohas ning kaasates publikut saamaks aktiivseteks kodanikeks keskkonnaliikumistes. Ettekannet ilmestavad hiljuti Briti Kunstifondilt aasta muuseumi auhinna võitnud Hornimani Muuseumist ja Aedadest ning teistest muuseumidest mujalt maailmast.

12:55-13:30 Mihkel Kaevats (Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna juhataja) "Muuseumid kestliku arengu mõtestajatena"

Mihkel Kaevats: Arutan, kuidas muuseumid loovad ühiskonnas seda sidusust ja teadmist, mida on vaja võimatu missiooni jaoks. Usun, et kestlikkusel põhinev areng on midagi traditsioonilisele eluviisile omast ning et seda teemat koos läbi mõtestades saame sellest ainult võita, nii materiaalselt kui vaimselt. Kultuuril on eriline roll, sest kultuur aitab kujundada inimeste väärtushinnanguid.

13:30 – 14:45 Paus

14:45 – 15:30 Age Poom (PhD, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis linnakeskkonna kaasprofessor)

Age Poom: Arutan muuseumi, selle külastaja ja ümbritseva keskkonna vastastiksuhteid keskkonnakoormuse ja kohandumise kontekstis. Muutuvate keskkonnatingimuste ja ühiskondlike ootuste juures mõtestavad muuseumid ümber oma rolli ja tegevusi. Ühest küljest lasub muuseumidel vastutus vähendada oma tegevusega kaasuvat keskkonnakoormust, taastada ökosüsteeme oma tegevuspiirkonnas ja toetada ühiskonda jätkusuutlikumaks muutumisel, teisalt tuleb olla valmis üha ebakindlamateks keskkonnaoludeks ning koostöös avaliku sektori ja kogukonnaga leida lahendusi ootamatustega toimetulekuks. Need on omavahel tugevalt põimunud väljakutsed.

15:30 – 16:10 Reetta Kalajo (Espoo Moodsa Kunsti Muuseumi peakuraator ja kunstihariduse, muuseumikogemuse ning jätkusuutlikkuse spetsialist) "Jätkusuutlikumate muuseumipraktikate poole: miks ja kuidas?"

Reetta Kalajo: Olen valinud praktilise lähenemisviisi: räägin miks ja kuidas hakkasime muutma oma tööharjumusi ja –viise EMMAs liikumaks säästlikuma ja jätkusuutlikuma muuseumiinstitutsiooni suunas. Mitte kõik muudatused toimeviisides ja eesmärkides pole olnud hõlpsasti saavutatavad ning meil on sellest protsessist õpetlikke kogemusi ja tähelepanekuid, mida teistega jagada.

16:10 – 17:00 Reet Mägi ICOM Eesti keskkonnatöörühma eestvedaja ning TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia näituste ja loodushariduse osakonna juhataja ja Karin Vicente Eesti Kunstimuuseumi programmijuht-kuraator Rohelisest Muuseumist

Reet Mägi: Räägin Rohelise Muuseumi programmist, mida haldab Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon ning mille loomisesse panustasid ka muuseumid ICOM Eesti eestvedamisel ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus. Roheline Muuseum on muuseumidele loodud keskkonnajuhtimise süsteem, mis aitab muuseumidel eesmärke seada ja süsteemselt läbi mõelda, kuidas muuta oma tegutsemine keskkonnahoidlikuks.

Karin Vicente: Kumu kunstimuuseum pälvis 2022. aasta kevadel esimese Eesti muuseumina Rohelise muuseumi sertifikaadi. Tutvustan kuidas nägi välja sertifikaadi taotlemine, milliseid tegevusi ning resursse muuseum selleks vajas ning kuidas muuseum jätkusuutlikumalt ja keskkonnasõbralikumalt edasi tegutseb.