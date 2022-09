Mikkeli muuseumisse jõuab taas Jakov Rubinšteini kunstikogu

Alates 1. oktoobrist on Mikkeli muuseumis avatud näitus "Tagasitulek. Jakov Rubinšteini kunstikogu". Teosed jõudsid Eestisse Saksamaalt, kuhu elutee on viinud erakogu praeguse omaniku, Moskvas oma kuulsast kollektsionäärist vanaisa kodus üles kasvanud Tanya Rubinstein-Horowitzi.

Jakov Rubinšteini (1901–1983) kogu on Eesti Kunstimuuseumis ka varem tutvustatud – erakogu näitused toimusid Kadrioru lossis 1966., 1976. ja 1978. aastal.

Jakov Rubinstein kuulus esimesse sõjajärgsesse kunstikogujate põlvkonda, kes alustas nõukogude korra poolt kahtlaseks peetavat kollektsioneerimist 1950. aastate teisel poolel, vahetult pärast Stalini surma.

Rubinsteini kollektsioon paistis näituse kuraatori sõnul silma oma arvukuse ja kõrge kunstilise kvaliteedi poolest, ka kunstnike valik polnud tavapärane – Rubinštein kogus Vene avangardset kunsti juba siis, kui see oli ametlikult keelustatud kui "vaenulik formalism".

Suurmeistrite kõrval ostis ta ka vähetuntud, samuti represseeritud kunstnike pärandit. Lisaks sellele iseloomustavad kogu kaks temaatilist suunda – lavakujunduste ja teatrikostüümide eskiisid ning tema kaasaegsete intellektuaalide ja loovisikute graafilised portreed.

Kõik need teemad ja meistrid on esindatud ka sel näitusel Mikkeli muuseumis, kuigi suur osa kogust on laiali Venemaa muuseumides ja erakogudes. Näitus on osa Mikkeli muuseumi 25. aastapäevale pühendatud programmist.

Jakov Rubinšteini sidusid Eestiga perekondlikud sidemed, siin elas veel 1920. aastatest tema venna perekond. "Suviti Tallinnas ja Käsmus viibides ning kunstimuuseumis oma näitusi korraldades, suhtles ta siin nii kunstiajaloolaste kui ka kunstikogujatega," kirjeldas Mikkeli muuseumi direktor Aleksandra Murre.

Rubinšteini kollektsiooni näituse lisamisega Mikkeli muuseumi juubeliaasta näituste programmi soovib muuseum tähelepanu juhtida nõukogude perioodi kunstikogumise probleemistikule ning selle uurimise keerukusele," lisas ta.

Publikupäeval, 1. oktoobril tutvustavad Jakov Rubinšteini kogu näituse kuraator Olga Sugrobova-Roth (vene keeles) ja kogu praegune omanik Tanya Rubinstein-Horowitz (inglise keeles, tõlkega eesti keelde). Kõikide näituse publikuprogrammidega saab tutvuda muuseumi kodulehel.

Näituse avamisega samal päeval kell 12–15 toimub ka Mikkeli muuseumi 25. aastapäevale pühendatud seminar. Seminar keskendub Johannes Mikkeli (1907–2006) kollektsiooni muuseumile üleandmisele, muuseumi rajamise ja avamisega seotud tegevusele. Ühtlasi heidetakse pilk taasiseseisvumisjärgse Eesti kunstiilma kujunemisele.

Näitus on avatud 30. aprillini 2023.