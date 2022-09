Muuseumiühing jagas välja parima muuseumimeene auhinnad

Esimese preemia võitis Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare Muuseumi meenesari "Vargamäel oli elu veel raskem" tugeva ja tänasel päeval väga olulise

sõnumiga. Toode kutsub lugema Eesti kirjandust, toetab eesti keelt ja

kultuuripärandit ning paneb meid väärtustama seda, mis meil täna on.

Žürii soovitab energiakriisi ajal teha muuseumil ka sama sõnumiga soojakoti. Nende sõnul on lause "Vargamäel oli elu veel raskem" n-ö väljamõeldis, mis ei ole kellegi tsitaat ning ühtaegu küll kinnitab Vargamäe kuvandit, teisalt viskab pisut nalja nii kuvandi kui ka eestlaste üle (kellel on alati kiire, palju tööd ja parajasti raske elu).

Teise koha saavutas Saaremaa Muuseumi meenesari "Viikingid enne viikingeid", mis on inspireeritud Salme arheoloogilistest leidudest. Suveniiride loomise juurde kaasati terve hulk disainereid, kunstnikke, käsitöölisi ja ettevõtteid.

Žürii otsustas, et kolmas koht läheb jagamisele Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi võidusokkide "Sometimes lose, always win" ja Eesti Tervisemuuseumi Õnnekalendri vahel.

Kokku hinnatu tänavu 17 muuseumi 27 meenet või meenekomplekti. Osalejaid oli rohkem kui varasematel aastatel. Lisaks auhinna pälvinud muuseumidele tõstis žürii esile Tartu Linnaajaloo Muuseumide meenet "Muuseumitöötaja kindad", Arvutimuuseumi käsitsi maalitud t-särke ja Eesti Vabaõhumuuseumi linnupiima kommide pakendi.

Hindamisel lähtuti EMMA statuudis esitatud kriteeriumitele – meene kannab muuseumi identiteeti, on inspireeritud muuseumi kogust, toetab muuseumi näitusetegevust, on kaasaegse disainiga, atraktiivselt teostatud, väärtustab kultuuripärandit ja omab pedagoogilist väljundit.

Žüriisse kuulusid Kadri Rannala (Eesti Tervisemuuseumi direktor, ICOM Eesti esindaja), Mariann Raisma (TÜ muuseumi direktor, EMMA konkursi idee autor), Andres Labi (OÜ Ruumilabor sisearhitekt, Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Sisearhitektide Liidu liige), Mirjam Rääbis (Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht), Lily Allas (loodus- ja kultuuriturismi teemajuht, EASi ja KredExi ühendasutus), Ketli Tiitsar (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi programmi juht) ja Sten Lindpere (Refleks OÜ, loovjuht/disainer).

EMMA auhinda antakse välja üle aasta. Auhinna eesmärgiks on muuseumide igapäevatöö ühe osa ehk tootearenduse tunnustamine ja väärtustamine, muuseumide kogude kui inspiratsiooniallika kasutamine loovtööstuses. Auhinnafondi suurus on 2000 eurot.