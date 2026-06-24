Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

Pärnu muuseumis saab näha suvenäitust "Puhkusemasin. Konveierpuhkuse ajastu ja arhitektuur." Näitus räägib Pärnu puhkekohtade arhitektuurist ja puhkusekultuurist nõukogude perioodil.

Sel ajal ehitati välja tuhandetele suvitajatele mõeldud taristu ning rajati uusi sanatooriume, hotelle ja puhkebaase.

Näituse autorid on arhitektuuriajaloolased Epp Lankots ja Triin Tõrs-Ojari. Näitust saab vaadata 27. septembrini. Läbi suve toimuvad ka kuraatorituurid.

"Pärnu oli välja valitud tõeliseks keskuseks, mis pidi nõukogude inimest aitama välja puhata raskest tööelust. Ja ühtlasi me näeme seal sellist paradoksi seoses sellega, et kuna väga palju ressurssi suunata sellesse puhkusemajandusse, siis see võimaldas arhitektidel ennast märksa vabamalt selles puhkusearhitektuuris väljendada," ütles Pärnu muuseumi näituste projektijuht Svea Volmer-Galland.