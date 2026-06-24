X!

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

Arhitektuur
Foto: ERR
Arhitektuur

Pärnu muuseumis saab näha suvenäitust "Puhkusemasin. Konveierpuhkuse ajastu ja arhitektuur." Näitus räägib Pärnu puhkekohtade arhitektuurist ja puhkusekultuurist nõukogude perioodil.

Sel ajal ehitati välja tuhandetele suvitajatele mõeldud taristu ning rajati uusi sanatooriume, hotelle ja puhkebaase.

Näituse autorid on arhitektuuriajaloolased Epp Lankots ja Triin Tõrs-Ojari. Näitust saab vaadata 27. septembrini. Läbi suve toimuvad ka kuraatorituurid.

"Pärnu oli välja valitud tõeliseks keskuseks, mis pidi nõukogude inimest aitama välja puhata raskest tööelust. Ja ühtlasi me näeme seal sellist paradoksi seoses sellega, et kuna väga palju ressurssi suunata sellesse puhkusemajandusse, siis see võimaldas arhitektidel ennast märksa vabamalt selles puhkusearhitektuuris väljendada," ütles Pärnu muuseumi näituste projektijuht Svea Volmer-Galland.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

24.06

Vestlusring. Nii palju naabrirõõmu

24.06

Arvustus. "Tagatoad" eksib omaenda labürinti

24.06

Kärt Johanson: kui kaob keel, kaome ka meie

24.06

Edukas suvehitt kannab endas ideaalset ettekujutust suvest

24.06

Keelenupp. Suur süda ja palav armastus Eesti moodi

24.06

Arvustus. Mine ja muutu lauluks

24.06

Ühe minuti film | Aadam ja Jaan Tootsen "Parim pilt looduses"

23.06

Arvustus. Mis tunne on külastada kunstniku mõttemaailma?

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.06

Tartu ööklubi Shooters sulgeb uksed

22.06

Suri baleriin ja draamanäitleja Regina Tõško-Süvalep

24.06

Galerii: Pühajärvel peeti traditsioonilist jaanipidu

24.06

Arvustus. Mine ja muutu lauluks

23.06

Arvustus. Rämeduse kiituseks

24.06

Arvustus. "Tagatoad" eksib omaenda labürinti

23.06

Arvustus. Mis tunne on külastada kunstniku mõttemaailma?

21.06

Arun Tamm: praegu toimub Eesti režissööri vaikne väljasuremine

24.06

Keelenupp. Suur süda ja palav armastus Eesti moodi

24.06

Pärnu muuseumis on avatud suvenäitus puhkusest

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo