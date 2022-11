Konrad Mägi loomingu retrospektiiv jõuab Norrasse

Norras Lillehammeri Kunstimuuseumis avatakse novembri lõpul mahukas Konrad Mägi retrospektiivnäitus. Tegemist on kolmanda ja viimase osaga Pilvi Kalhama kureeritud Mägi loomingu ülevaatenäitusest, mida on varem eksponeeritud Soomes Espoo Moodsa Kunsti Muuseumis EMMA (2021) ja Taanis Kopenhaageni kunstikeskuses GL Strand (2022).

"Konrad Mägi maalilaad on üllatavalt sõltumatu ja isikupärane, kuid tema loomingus leidub mõjutusi ka 1910.–1920. aastate rahvusvahelistest kunstivooludest, nagu neoimpressionism ja sellele omane puäntillistlik maalitehnika ning ekspressionism ja kubism. Tänu niisugusele mitmekesisusele on tema looming ka tänapäeval värske ja meeliköitev," kommenteeris näituse kuraator Pilvi Kalhama ja selgitas, et näitusel on väljas ligikaudu 120 maali eri loomeperioodidest, nende hulgas mitmed tema märgilised teosed.

Näitus on valminud Eesti Kunstimuuseumi, Lillehammeri Kunstimuuseumi ja Espoo Moodsa Kunsti Muuseumi EMMA koostöös. Näituse kuraatorid on Lillehammeri Kunstimuuseumi direktor Nils Ohlsen ja Pilvi Kalhama EMMA-st.

Näitus avatakse 26. novembril ja jääb avatuks 2. aprillini.