Konrad Mäe näitus valiti Norras üheks möödunud aasta olulisimaks kunstisündmuseks

Novembrikuus Norras Lillehammeri Kunstimuuseumis avatud Konrad Mäe isikunäitus on pälvinud palju tähelepanu nii sealse publiku kui ka kriitikute hulgas. Norra Rahvusringhääling valis Konrad Mäe näituse Norra möödunud aasta kaheksa olulisima kunstisündmuse sekka ning väljapanekut peetakse aasta suurimaks üllatajaks.

"Mul jäi tema maale nähes suu ammuli ning otsustasin kohe, et tema loomingut tuleb Norras näidata," sõnas Lillehammeri Kunstimuuseumi direktor, Saksa kunstiteadlane Nils Ohlsen. "See, kuidas ta värve kasutas ning oma maale struktureeris, on fantastiline. Ta tõlgendas loodust täiesti ainulaadses pildikeeles."

Lisaks on ilmunud mitmeid arvustusi, kus tõstetakse esile Mäe omapärast ning individuaalset maalikeelt, virtuoossust, ebatraditsiooniliste ja tugevate värvide kasutamist ning liikumist reaalsuse ja luule piirialadel. Ennekõike märgatakse Mäe loodusmaale, mida iseloomustatakse salapäraste ning rikkalikena.

Konrad Mäe näituse koraator on Nils Ohlsen. Näitusele on koondatud kümneid maale kõigist Mäe loomeperioodidest. Teosed pärinevad Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Enn Kunila kunstikollektsiooni ja mitmete eraisikute kogudest.