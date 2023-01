Galerii: Ingmar Roometsa näituse "Vari" avamine Artrovert galeriis

Näituses tausta avades selgitas Roomets, et vari ei ole hea ega halb, see on neutraalne ja äratatakse üles elus toimuvate sündmustega. "Teatud inimesed ja suhted võivad vajutada meie varju päästikule. Seejärel käivitub meis osa, millest me ei pruukinud varem teadlikud olla," selgitas ta.

Kunstniku sõnul võivad näitusel olevad teosed esmapilgul süngelt ja eemaletõukavalt mõjuda. "Nendest peegelduvad hirm, valu ja läbielamised võivad meid kõiki ootamatult tabada ning selle kontsentreeritud ehedusega võib olla raske silmitsi seista," kirjeldas ta.

Siiski nentis Roomets, et kõik näitusel olevad teosed on loodud eesmärgiga transformeerida kogu vananenud negatiivne, mis meid enam ei kanna ja ei teeni, millekski uueks ning toetavaks.

Ingmar Roomets (1995) on alustas õpinguid Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallase maaliosakonnas 2019. aastal. Samal aastal liitus ta Tartu vanalinnas tegutseva Umbra ateljeega ja alustas näitusetegevusega. Alates 2022. aastast on Roomets Tartu Kunstnike Liidu liige.

Näitus "Vari" on Artrovert galeriis avatud 11. veebruarini.