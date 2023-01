Tartus avatakse Liis Kogre maalinäitus "Jaapani aed"

Kogre näitus on inspireeritud Jaapani aiast, mis jäljendab loodust ja mille igal elemendil on oma tähendus. Näiteks sümboliseerib rada virgumisteed ning muld viljakust.

"Jaapani aia filosoofia on terve elu ringkäik. Looduse väljendusrikkus on siin paigas inimese käe järgi, siin on vaikust ja täiuslikku minimalismi. Võiks öelda, et see on rahupaik keset muud virvarri," selgitas Koger.

Näitusel väljas olevad maalid on erinevates mõõtmetes – mõned väga suured, teised väiksed. "Üks ühele "kaamerasilma" ei tasu siit otsida: pintsli ja kätega loodud piltide taga on tunnetus ja sisseelamine ning kujutlusvõime," rääkis kunstnik.

Välja pandud teosed on valdavalt pärit aastast 2022, kuid leidub ka vanemaid teoseid, mis teemat ja ruumi silmas pidades vajalikuks osutusid. Kogre sõnul kohtab näitusel nii kargust kui soojust. "Maalide kihid on rikkalikud nagu maastik meie ümber ja sees," sõnas ta. "Tuleb leppida sellega, et miski on alati suurem kui me ise, kuid võimalik, et hingemaastikud mahutavad kõik selle ära."

Liis Koger on sündinud 1989. aastal Pärnus ning lõpetanud Tartu Ülikooli maaliosakonna 2013. aastal. Igapäevaselt tegutseb ta vabakutselise kunstnikuna.

Näitus Tampere majas on avatud 29. jaanuarini.