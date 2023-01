Pühapäeval toimub rändnäituse "Mehed teevad käsitööd" pidulik lõpetamine

Rändnäitusest võttis osa 24 meest, kellest paljud tegelevad käsitööga elukutseliselt ning mõned hobikorras. Suurem osa meistritest on ERM-is näituse viimasel päeval ka kohapeal ning külastajatel on võimalik neilt meisterdusnippe uurida.

Näitusel on esindatud metallitööga tegelevad Väino Niitvägi, Tõnu Arrak, Karmo Kiilmann, Aivar Riitsaar, Kaspar Paas ja Toomas Mägi. Puutöömeistritest on esindatud pillimeistrid Mihkel Soon ja Raul Suits, puunikerdajad Agur Ints ja Pavel Varunin, paadi- ja laevameistrid Priit Kalev Parts, Algor Streng ja Karl Eik Rebane. Mitmesugust puutööd teevad Olev Kriis, Meelis Kihulane, Andres Ansper, Märt Viljaste, Daniel Rahuvarm. Ernst Sibul meisterdab laastukorve ja Margus Rebane vitstest korve. Urmas Veersalu kasutab materjalina roogu, väga tuntud on tema rookroonid. Aivar Rumvolt teeb savist nõusid, Peeter Hussar meisterdab topiseid ja Priit Halberg loob niplispitse.

"Mehed teevad käsitööd" pidulik lõpetamine algab ERM-is 8. jaanuaril kell 13. Lisaks saab ERM-i osalussaalis uudistada ka naiste puutöönäitust "Kaasaja kuningannadelt: kiiged ja küünlalühtrid" ja B-fuajees Edeva Eremiidi puutöökooli õpipoiste tööde väljapanekut.