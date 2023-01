Andres Hioni fotonäitus vaatleb inimest linnaruumis

Tänavafotograafia näituse fookuses on inimene linnaruumis. Väljapanekul olevad pildid on tehtud vahemikus 2003 kuni 2022.

Hioni sõnul on inimene kui subjekt fotograafi jaoks pööraselt huvitav, olgu ta tabatud tänaval, aias või väljakul.

"Ma arvan, et võib-olla mingi seos on sellel minu kunagise tööga Eesti Televisioonis kaameramehena. Seal sai hästi palju kõikvõimalikes olukordades inimesi võtta üles avalikus ruumis ja ka vähem avalikus ruumis. Eks avalikus ruumis toimubki sagin ja seal liiguvad inimesed ja inimesed on tohutult huvitavad. Inimesi kadreerida on selles mõttes huvitav, et nad on alati keerulised, neid on kaadriga raske jälitada. Samas on neil emotsioone, tegevusi, mis on minu jaoks lihtsalt huvitavad," selgitas Hion.