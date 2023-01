Voronja galerii kümnendat hooaega kureerib Stina Leek

"Kümnendal hooajal toob Stina Leek galeriisse taas mässumeelsed ja noored kunstnikud, kel on tekkinud oma arusaam, milliseks kunstiskeene peab tulevikus kujunema. See on ka omamoodi viide Voronja esimesele hooajale, mida kureeris kunstnik Kiwa, esitledes suvegaleriis raamist väljunud punkkunsti," selgitasid Voronja galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin kuraatori valikut.

Kuna "Ajuokse" kunstirühmitusse kuulub palju erinevaid kunstnikke, püstitas kuraator Stina Leek näituse alguspunktiks festivali ja peo, et konkreetne teema ei piiraks kunstnike loomevabadust. "Leidsime, et selline lähenemine annab kõigile piisava vabaduse eneseväljenduseks ning ühtlasi annab see aimu, kust "Ajuokse" on välja kasvanud ning lisaks kannab see ka kunstirühmitusele omaseid väärtusi – lõbus, ennast mitte liiga tõsiselt võetav, vaba," avas Stina Leek näituse tagamaid.

"Olles inspireeritud Eestis 90ndatel populaarsust kogunud tuuride kontseptsioonist ja nendega kaasnevast meeleolust ja stilistikast, laiendame festivali mõtte suvetuuriks, millele keerame juurde lõbusa, iroonilise ja õnnesummerliku atmosfääri. Kuna Voronja galerii asub pigem ebatavalises kohas ning meie näitus tegelikult ringi ei tuurita, lisasime pealkirja sõna "tagurpidi". Mitte meie ei tuurita publikuni, vaid publik tuuritab end Voronjasse," lisas kuraator.

Voronja galerii alustas Peipsiveerel näitusteprogrammiga 2014. aastal. Alates 2016. aastast korraldab galerii Tartus korternäituseid ning 2018. aastal viis läbi korternäituste sarja "Lätted", mis toimusid Eesti erinevates paikades, tuntud ja armastatud kunstnike sünnikodudes. 2020. aastal paigaldati Voronja aeda esimesed skulptuurid, et arendada territooriumil välja aastaringselt toimiv skulptuuride aed. Alates 2022. aastast saab Voronja galeriid eelneval kokkuleppel külastada ka talveperioodil.

Kümnenda hooaja näitust "Ajuokse (tagurpidi) suvetuur" saab Peipsiveerel asuvas galeriis näha juunist augustini.