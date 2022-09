Voronja galerii asutaja: tahtsime näha, kas suveteatrite fenomen ka kunstimaastikul töötab

Üheksa suve Peipsiveerel suvegaleriid pidanud Raul Oreškini sõnas "OP-ile" antud intervjuus, et galerii loodi vanausuliste külla eesmärgiga, et näha, kas suveteatrite fenomen ka kunstimaastikul töötab.

Voronja galerii tegutseb alates 2014. aastast Peipsiveerel, vanausuliste küla kalurimajas, kus mahajäetud paadikuuris avatakse igal suvel uus kaasaegse kunsti näitus. Galerii asutaja Raul Oreškini sõnas, et suvegalerii loodi eesmärgiga näha, kas suveteatrite fenomen, kus inimesed sõidavad ükskõik kuhu, et suveteatrit nautida, ka kunstimaastikul töötab.

Üheksa kunstisuve jooksul on galeriis üleval olnud üheksa kuraatori näitused. Näituse kuraatoritele on ainult üks tingimus: näitus ei tohi solvata vanausuliste kogukonda. Lisaks peavad olema tööd, mis jõuavad galerii saunaruumi, nii kuuma- kui niiskusekindlad, sest kuni 2022. aasta suveni kasutati sauna peamise pesuruumina.

Edasi liigutakse Voronja galeriis unistuse poole luua oma kunstikeskus. Kui muidu on galerii tegutsenud vaid suvel, plaanitakse see aasta esimest korda teistel aastaaegadel galeriis toimetada.

Lisaks Voronja galeriile, on vanausuliste külades veel kunstimaju. Kasepää külas asuv kunstikeskuses AmbulARToorium rajati 2007. aastal. AmbulARTooriumi üks asutaja, fotograaf Annika Haas kirjeldas, et avastas vene vanausuliste külad ajal, mil õppis Tartu Ülikoolis viimasel kursusel. "Ma olin täiesti vaimustuses, et Eestis selline koht olemas on," kirjeldas ta.

AmbulARTooriumi esimesel korrusel on dokumentaalfotodest koosnev püsinäitus vanausulistest. Teisel korrusel keskendutakse kaasegsemale fotokunstile ning sealsed näitused vahetuvad ajas.