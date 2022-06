Kadri Noormets uurib Voronja galeriis ikoonilisust

Peeter Volkonski, Andrus Kivirähk, Anu Raud ja paljud teised Noormetsa valitud Eesti ikoonilised loovisikud on avanud näituse valmimiseks kuraatorile oma kodu uksed.

"Et seeläbi näidata oma kodus, mis on see üks nende kodu keskne, nende jaoks võib-olla ikoonilise tähendusega kunstiteos. Kirikutes on ka ikoonid midagi, mille poole me saame pöörduda, mille juures meil tekib selline eriline kontsentratsioon või keskendatus, me saame võib-olla iseendaga parema kontakti. Ja mind huvitas just see, et võib-olla see ikoon ei pea olema ainult see ikoon, mis on kirikus, mis on meile kõikidele üks ja universaalne, aga meil on alati ka isiklikud ikoonid, mille poole me saame tegelikult pöörduda," selgitas Noormets.

Nii saab näitusel näha fotosid loovisikutest kui ka nende jaoks ikoonilistest kunstiteostest. Seda kõike läbi mängulise viisi. Näiteks saab leida loovisiku ja temaga kokku käiva ikooni valitud paari lüliti abil välja valgustades. Samuti on mänguliselt lahendatud näitusesaalist lahkumine.

"Kui väga auväärt loovisikud on avanud meile oma kodude uksed, siis natuke mängida võib-olla sellega, et me austusväärsema tundega siseneksime ja kui me väljume, siis me väljume mitmest uksest järjepanu, et rõhutada, et me ei välju ainult sellest ruumist, vaid ka erinevate loovisikute ruumidest, mida on rohkem kui üks," rääkis Noormets.

"Ka etenduskunstide maailmas on tegelikult Kadri lavastustel ju väga tugev seos kunstiga. Ja nüüd on võib-olla huvitav vaadata, kuidas ta galeriis omakorda on toonud seda etenduskunsti poolt sisse, et lisaks näitusele me saame väga mängulisel moel veel galeriis ringi liikuda ja mõtteharjutusi teha ja enda jaoks uusi eesmärke sõnastada," rääkis galerii omanik Raul Oreškin.

Näitus on avatud 28. augustini.