Galerii: Voronja galerii üheksas hooaeg avati Kadri Noormetsa kureeritud näitusega

Kuraatori sõnul on avatav näitus justkui karakter, mis on uudishimulik nähtava või ka nähtamatu aspekti suhtes, mis üht loovisikut passiivselt toidab, käivitab või ka käimas hoiab. "See näitus on kollektsioon ikoonilistest loovisikutest, kes on aga üksnes ettekäänded selleks, et võiksime näha neist edasi," sõnas Noormets

"Mind huvitab, mis on ühele ikoonilisele karakterile endale ikooniline? Mis muudab midagi ikooniliseks? Kuidas midagi ikooniliseks muutub ja kuidas see sellega kokkupuutujat mõjutab? Mis midagi ikoonilist tegelikult aktiveerib, mil moel ta meie suhtes aktiivseks muutub? Palju küsimusi ikoonilisuse kohta. Pidamata aga kordagi silmas ikooni kui sellist. Kuid samas, miks mitte ka ikooni kui sellist?" selgitas ta.

Näituse keskseks teoseks on kuraatori poolt läbi viidud aardejaht eesti ikoonilisemate loomeinimeste kodudes. Näitus on suures osas taaskasutuslik ehk spetsiaalselt selle näituse jaoks ei tekitata maailma asju juurde, vaid leitakse võimalusi opereerida juba olemasoleva materjaliga.

Voronja üheksas hooaeg on avatud kuni 28. augustini.