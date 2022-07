Voronja galeriis avatakse kaks uut näitust

Skulptuuride näitusel saab näha Eero Ijavoineni ja Tuuli Puhveli ühisloominguna sündinud kujusid, kus on kasutatud metsalangetamise jääke, vanu torusid, värvi, leidobjekte ja niinest punutisi. "See on ehe suvilakunst, sündinud suvekuumast ja loomisrõõmust," iseloomustas kunstnikepaar Voronja näitusele väljapandud loomingut.

Silja Truusi erksavärvilised skulptuurid on inspireeritud mullas elavatest bakteritest Mycobacterium vaccae, mis imetaja organismi sattudes vähendavad stressist põhjustatud negatiivseid mõjusid ning suurendavad serotiini hulka ajus. "See "rõõmubakter" on üks põhjusi, miks meie vaimsele tervisele on kasulik aias töötada või mudas püherdada," sõnas Truus.

Daniil Logovoi saunanäitus on omamoodi jätk aasta alguses tARTu galeriis avatud esimesele isikunäitusele "Alalisvool kui armu allikas", mis toetus Jeesus Kristuse eluloole, mida kunstnik esitles näitusesaalis sümbioosis elektri arenguga. Saunanäituselt võib leida nii klassikaliste nootidega ikoonimaale kui ka teoseid, kus saab näha uue maailma segunemist vanaga.

Suvehooaeg kestab Voronja galeriis 28. augustini.