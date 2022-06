Eesti kunstiorganisatsioonide ühisel algatusel loodi Kunstiasutuste Liit

Vast loodud Kunstiasutuste Liit koondab eri suuruse ja profiiliga asutusi, näituste korraldamisega seotud tugiteenuste pakkujatest suurte kunstimuuseumiteni. Liidu asutasid Art & Tonic galerii, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM), Eesti Kunstnike Liit, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, EKA galerii, Evald Okase Muuseum, Fotografiska Tallinn, Fotokunstnike Ühendus, Juhan Kuusi Dokfoto Keskus, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Kai kunstikeskus, Kogo galerii, Konrad Mägi Sihtasutus, Kumu kunstimuuseum (Eesti Kunstimuuseum), Lugemik, NOBA, Okapi galerii, Pallase galerii, Pärnu Uue Kunsti Muuseum, Rüki galerii, Tallinna Kunstihoone, Tartu Kunstimuuseum, Tartu Kunstnike Liit, Temnikova & Kasela galerii, Vaal galerii, Vana-Võromaa Kultuurikoda, Valge Kuup ja Voronja galerii.

Liidu esimesel üldkoosolekul 3. mail valiti organisatsiooni juhatus järgmiseks kaheks aastaks. Juhatusse kuuluvad Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja, Rüki galerii galerist Triinu Jürmann, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktor Kai Lobjakas, Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Peeter Talvistu ning Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse tegevjuhi kohusetäitja Kadi-Ell Tähiste. Juhatuse esimene ülesanne on liidule tegevjuhi leidmine avaliku konkursi kaudu.

"Kunstivaldkonnas, mis on viimastel aastatel rõõmustavalt mitmekesistunud, on hetkel kogunenud suur hulk ootusi ja väljakutseid ning õnneks ka initsiatiivi, mis on kokku saanud, et see potentsiaal ühiste eesmärkide ette rakendada nii valdkonna kitsaskohtade ja probleemide kaardistamiseks, aga ka nendega tegelemiseks ja lahendamiseks," ütles juhatuse liige Kai Lobjakas.

Kunstiasutuste Liiduga on oodatud liituma kõik kunstivaldkonna organisatsioonid, kes on vähemalt kaks aastat korraldanud avalikke kunstinäitusi või pakkunud vähemalt kahe aasta jooksul kunstinäituse korraldamisega otseselt seotud tugiteenuseid.