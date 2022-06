Kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu aastapreemia pälvisid Mai Levin ja Kai Lobjakas

60 aastat kunstiajalugu uurinud ja populariseerinud Mai Levin on üks Eesti legendaarsemaid ja tunnustatumaid kunstiajaloolasi. Sel aastal oma 80. sünnipäeva tähistanud Mai Levin alustas oma kunstiajaloolase teekonda 1961. aastal Eesti Kunstimuuseumis ning ta on erialaselt tegus tänaseni.

Enim on ta tuntud Eduard Wiiralti, Kristjan Raua ja Johann Köleri loomingu uurijana. Tema aastakümneid kestnud looming ja uurimistöö on äärmiselt mahukas: mitmed püsiekspositsioonid, sajad näitused, mahukad monograafiad ja ligi 700 kunstiteksti. Mai Levin on pälvinud Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsiooni aastapreemiad aastatel 1972, 1978, 1980, 1984 ja 1988. Ta on Kristjan Raua (1999) ja Ervin Pütsepa preemia (1996) laureaat ning talle on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk.

EKKÜ traditsioonilise aastapreemia laureaat on Kai Lobjakas, kes pälvis preemia ereda ja järjepideva töö eest Eesti disaini ja tarbekunsti populariseerimisel, edendamisel ja uurimisel. Tema viimaste aastate tööde hulka kuulub muuhulgas Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi püsinäitus "Sissejuhatus Eesti disaini".

Kai Lobjakas on kureerinud Eesti disainiklassikute ülevaatenäituseid, suuri rahvusvahelisi tarbekunsti väljapanekuid ning seni käsitlemata ja vähem tähelepanu pälvinud teemasid ja loojaid. Samuti on ta aktiivselt tegutsenud Eesti muuseumimaastikul ning osalenud kultuurivälja kultuuripoliitilistes diskussioonides. Ta on seotud mitmete kunsti- ja kultuuriorganisatsioonide tööga ning juhib rahvusvahelist disainimuuseumide komiteed (International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design, ICDAD).

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemiaid on välja antud alates 1996. aastast. 1972. aastast kuni 1991. aastani tunnustas Eesti kunstiteadlasi Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.