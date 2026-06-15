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Kunstiteadlaste ja kuraatorite ühing kuulutas välja aastapreemiate laureaadid

Kunst
Kadi Polli ja Triin Kröönström
Kadi Polli ja Triin Kröönström Autor/allikas: EKM
Kunst

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing kuulutas välja 2026. aasta aastapreemiate laureaadid. Kadi Polli ja Triin Kröönström pälvisid tunnustuse monograafia "Carl Sigismund Walther. Kunstniku elutoas" eest ning Peeter Talvistu pikaajalise panuse eest Tartu ja Lõuna-Eesti kunstielu edendamisse.

Monograafia "Carl Sigismund Walther. Kunstniku elutoas" on põhjalik ja metodoloogiliselt uuenduslik käsitlus ühest 19. sajandi siinsete alade olulisemast kunstnikust, kus autorid kasutavad Waltheri elu ja loomingut aknana kogu ajastu terviklikuks mõtestamiseks. Raamatuga kaasnes näitus Kumu kunstimuuseumi projektiruumis, mis esitles Carl Sigismund Waltheri loomingut eri žanrides.

Peeter Talvistu pälvis aastapreemia pikaajalise ja mõjuka panuse eest Tartu ning kogu Lõuna-Eesti kunstielu arendamisse. Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimehena on ta järjekindlalt seisnud kunstnike huvide eest ning hoidnud Tartu Kunstimaja kõrgetasemelise ja sisuliselt mitmekesise näitusepaigana. Kuraatori, tõlkija, kirjutaja, lektori ja kunstielu eestvedajana on ta olnud oluline tugisammas kogu piirkonna kunstikogukonnale. Alates 2017. aastast on ta koostanud ka internetiandmebaasi EKABL (Eesti kunsti ja arhitektuuri biograafiline leksikon).

Peeter Talvistu Autor/allikas: Mari Volens

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu üldkogu valis 8. juunil ühingu uue juhatuse aastateks 2026–2029. EKKÜ esinaiseks valiti Eesti Kunstimuuseumi maalikogu juhataja Liisa Kaljula. Juhatuse liikmeteks valiti Marten Esko, Aleksandra Murre, Ingrid Ruudi, Virve Sarapik, Peeter Talvistu ja Mari Vallikivi. Liisa Kaljula asub juhtima ühingut pärast Merike Kurisood, kes oli EKKÜ esinaine aastatel 2020–2026.

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemiaid antakse välja alates 1996. aastast. Aastatel 1972–1991 tunnustas Eesti kunstiteadlasi Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsioon.

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing on 1993. aastal asutatud erialaliit, mis ühendab kunsti- ja arhitektuuriteadlasi, kunstikriitikuid, kuraatoreid ning visuaalkultuuri uurijaid.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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