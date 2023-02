Lugemiku raamatupood taasavab uksed Kai kunstikeskuses ning tarbekunsti- ja disainimuuseumis

Lugemiku raamatupood avas esimest korda uksed 2013. aasta kevadel Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) hoovil. Alates aastast 2020 asus raamatupood Tallinna Kunstihoone all, aga sulges uksed eelmise aasta septembris seoses Kunstihoone renoveerimistöödega.

Kai kunstikeskuse tegevjuhi Kadri Laas-Lepasepa sõnul on Lugemik üks olulisemaid kunstikirjastusi Eestis ja Lugemiku algatatud raamatupood oluline lisandus Eesti kultuuritrükiste maastikul. "Meil on väga hea meel, et lisaks näitustespetsiifilistele teostele on meil nüüdsest võimalik Kais tutvustada ka valikut kodumaist ja rahvusvahelist kunstikirjandust. Tegemist on loogilise koostöö jätkuga, sest Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse ja Lugemiku rahvusvaheline koostöö on kestnud juba kümme aastat ning mis täiendaks kunstinäitust veel paremini kui valik kõrgetasemelisi kunstiraamatuid nii Eestist kui välismaalt," kommenteeris Laas-Lepasepp.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi juht Kai Lobjakas sõnas, et ETDM laiendab muuseumipoe raamatuvalikut sooviga pakkuda oma külastajatele põhjalikumat valikut erialast kirjandust. Koostöös Lugemiku raamatupoega on muuseumis veebruari keskpaigast senisest mahukam raamaturiiul, mis sisaldab hoolikalt tehtud valikut disainiteooriat, -ajalugu, graafilist disaini, moodi, tarbekunsti käsitlevatest trükistest, mida on plaanis regulaarselt uuendada värkse erialase materjaliga.

Raamatupoodi veab iseseisev kunstikirjastus Lugemik, mille asutasid 2010. aastal graafiline disainer Indrek Sirkel ja kunstnik Anu Vahtra. Tänaseks on Lugemik kirjastanud 100 trükist.

Raamatupood on avatud Kai kunstikeskuses ja ETDMis igal nädalal kolmapäevast pühapäevani.