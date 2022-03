EKKM avab uue hooaja

EKKM-i 16. hooajal täitub maja foto- ja videokunsti ning tehnoloogiliselt ambitsioonikate projektidega.

Hooaja avab 13. aprillil läti-eesti kunstniku Diana Tamane esimene isikunäitus Tallinnas "Puudutuse tüpoloogia" (avatud kuni 5.06), kus Tamane loob EKKM-i kolmekorruselist planeeringut arvestades enda kolme varasema põlvkonna esiemasid käsitleva mõtiskluse. Teoste kaudu moodustub nii kunstniku perekonna koondportree. Näituse kuraator on Peeter Talvistu.

Rahvusvahelise laengu toob EKKM-i Evelyn Raudsepa kokkukutsutud näituseprojekt "Valitud hitid" (18.06–7.08). Projekti raames valivad kuus Eesti kaasaegse kunsti kuraatorit näitusele isikliku lemmikteose, mida nad enim igatsevad taaskogeda või mis nende arvates on oluline antud ajahetkes. Osalevad kuraatorid: Maria Arusoo, Marten Esko, Maria Helen Känd, Triin Metsla, Siim Preiman, Maria-Kristiina Soomre.

Augusti lõpus täitub muuseum Taavi Suisalu tehnoloogiast ja digisuhtlusest tõukuvate installatsioonidega kunstniku isikunäitusel "Tähelepanufiguurid" (27.08 – 16.10). Suisalu, kes on varem lindistanud vulkaane ja mahakantud satelliite, komponeerinud heliteoseid muruniidukitele, sidunud bioloogilisi ja digitaalseid ökosüsteeme, keskendub selles projektis inimese enesekuvandi muutumisele, mis on mõjutatud tehnoloogiate arengutest.

Aasta lõpus võtab näitusesaalid üle EKKM-i asutajaliige Marco Laimre koos sõpradest kunstnikega. 28. oktoobril avaneva rühmanäituse märksõnad on tehistegelikkus, postapokalüptilised digitaalmängud ja düstoopiad.

Hooaeg toob kaasa muutusi ka institutsioonis endas. Püsivalt on EKKM-i meeskonnaga liitunud uus kuraator-projektijuht Maria Helen Känd. Värskenduskuuri on läbinud EKKM-i koduleht (WWW Stuudio) ja visuaalne identiteet, mille on loonud Indrek Sirkel ja Ott Kagovere. Selle identiteedi raames alustab loomingulist tööd EKKMi esimene hooajaline graafiline disainer Aaro Veiderpass.

Sel aastal jätkuvad EKKM-is regulaarsed kolmekeelsed giidituurid nii eesti, inglise kui ka vene keeles, muud publikuprogrammide sündmused ja kunstikool, mis kuulutatakse välja koos vastavate näituste infoga. Plaanis on korraldada ka ukrainakeelseid tuure, mida korraldab haridusprogrammide koordinaator Anita Kodanik.

Kohvikualal lükkavad endise Kultuuriklubi Kelm tegijad käima EKKM-i baari, mida saab külastada ka pärast näituse sulgemist. Teist aastat järjest on EKKM-i hoov avatud naabruskonnale ja linlastele, kus võib ööpäevaringselt näha teoseid EKKM-i kollektsioonist, baari lahtiolekul külastada terrassiala ning toimib kogukonnaaed. Muuseumi katuse all jätkab tegutsemist kohalikku ja rahvusvahelist kunstialast uudiskirjandust vahendav Lugemiku raamatupood.

EKKM on näituste ajal avatud teisipäevast pühapäevani kell 12.00–19.00, EKKM-i baar on avatud ka näitustevahetuse perioodil, teisipäevast pühapäevani keskpäevast hilisõhtuni.