Pildid: esimesel tARTu skulptuurioksjonil müüdi kõige kallimalt Andreas Tukmanni teos

Kokku osales 32 autorit 50 teosega, millest 24 müüdi ära. Kõige kallimalt müüdi Andreas Tukmanni töö "Iseseisev", mis osteti hinnaga 3000 eurot. Mitmeid pakkumisi tehti Maarit Mälgi tööle "Pärast vihma" (alghind 480 €, lõpphind 1000 €) ja Silver Rannaku teosele "Arana" (alghind 480 € , lõpphind 760 €), omaniku leidsid teiste seas ka Tauno Eriku ja Terje Ojaveri skulptuurid, Heikki Leisi "Pildimasin", Timo Tootsi "Lennuvalvur", samuti Katriin Mudisti "Nälkjate" seeria.

Voronja galerii galerist ja tARTu poe omanik Raul Oreškin sõnas, et tARTu skulptuurioksjoni missiooniks oli kunstiskeenel rohkem tähelepanu pöörata skulptoritele ja kolmemõõtmelistele teostele ning ta usub, et see neil ka õnnestus. "Näituse külastusnumbritega võib rahule jääda ning täidetud sai ka meie poolt püstitatud minimaalne eesmärk ehk müüa maha vähemalt pooled oksjoniteosed."

Oreškin kinnitas, et nüüd on mõtted juba järgmises aastas. "Siis on plaanis oksjon läbi viia juba kaheastmelisena ehk siseruumidesse mõeldud skulptuuride oksjon toimub kevadel Tartus ning väliruumi teoseid saab näha suve jooksul Voronja skulptuuride pargis ning oksjon ise toimub augustis."

Järgmine skulptuurioksjon on plaanis juba 2023. aasta kevadel.