Galerii. tARTu pood avas skulptuurioksjoni näituse

Skulptuurioksjoni korraldajad on Tartu Loomemajanduskeskus ja Voronja galerii, kelle ühine eesmärk on oksjoni kaudu Eesti skulptorite ja skulptuuride tutvustamine kunstihuvilistele ja investoritele. Näitusel on eksponeeritud 49 skulptuuri või ruumilist objekti 31 autorilt.

Kunstnikest on näitusel esindatud Andreas Tukmann, Danel Kahar, Eero Ijavoinen, Elo Liiv, Gea Sibola Hansen, Heikki Leis, Jüri Ojaver, Kärt Seppel, Katariin Mudist, Kertu Tuberg, Ksusa Koza, Lea Armväärt, Maarit Mälgi, Maarja Mäemets, Mari Hiiemäe, Mariliin Kindsiko-Singh, Martiini, Meiu Münt, Mikhail Dukhomenok, Õie Holm, Rasmus Eist, Sanna Lova, Sasha Tishkov, Siim Neerut/Ülle Ottokar, Silja Truus, Silver Rannak, Sofia Fattahhova, Tauno Erik, Terje Ojaver, Timo Toots, Tõnis Kriisa.

Oksjonile saadetud 88 tööst tegi valiku žürii, kuhu kuulusid kõrgema kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna juhataja Anne Rudanovski, Tartu Kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigor, Tartu loomemajanduskeskuse tegevjuht Külli Hansen ja kunstikoguja ning metseen Riivo Anton.

Oksjoni teostega saab tutvuda noorkunst.ee asuvas veebikataloogis kui ka kohapeal näitusel (T–R kell 12–18 ja L kell 12–16).