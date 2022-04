Skulptuurioksjoni korraldajad soovivad tõsta skulptuuride populaarsust

Asjatundjate hinnangul on skulptuuride müük teiste kunstivormidega võrreldes Eestis põhjendamatult väike. Selle parandamiseks on Tartus Aparaaditehases avatud skulptuurioksjoni näitus.

Oksjonile saadetud 88 tööst valis žürii välja 49 eriilmelist skulptuuri või objekti. Züriiliikme Külli Hanseni sõnul tahtsid nad näidata, kui värvikirev eesti skulptuurimaastik on.

"Siin ei ole ainult skulptuurid, siin on ka erinevad objektid erinevad materjalid. ja siis ongi natuke kontseptsiooni küsimus, et kas me lähme rohkem traditsioonilist laadi või pigem hakkame avastama, kus on skulptuuriobjektide piirid. Me valisime selle teise tee. Väga põnev on jälgida, mis siis toodi," rääkis Hansen.

Kuigi Eestis tuleb skulptoreid kahest kõrgkoolist, moodustab skulptuuride müük meie kunstiturust väga väikse osa. Selle parandamiseks algatasidki Tartu Loomemajanduskeskus ja Voronja galerii skulptuurioksjoni.

Võrreldes teiste riikidega pole Eestis tekkinud traditsiooni koju skulptuure osta, näeb tARTu poe ja Voronja galerii eestvedaja Raul Oreškin nii riiklikke kui ajaloolisi põhjuseid.

"Võib-olla oleme harjunud, et skulptuurid on midagi sellist, mida riik tähistab suuri ajaloolisi sündmusi või siis ajaloolisi persoone. See tekitab tunde, et skulptuur on midagi suurt ja võimast ja see kuidagi ei kuulu tavalise inimese koduruumi," kirjeldas Oreškin.

Oreškin märkis, et seda võib mõjutada ka usuga seotud kultuur, näiteks katoliku kirikus on kujud levinumad, mistõttu jõuavad skulptuurid ka rohkem inimeste kodudesse.

Odavaim alghind oksjonil on 36 eurot, sealt edasi liiguvad skulptuuride hinnad kuni 8400 euroni. Näituse algatajad loodavad, et oksjonil saavad teostest ära müüdud.

"Ühelt poolt on nad toredad, sobivad koju. Galerii teisel korrusel on ka näha, kuidas nad muudavad interjööri täiesti teistsuguseks. Skulptuur lisab mingit võlu, mida teised kunstiliigid ei lisa," rääkis Hansen.

17. mail toimuvast oksjonist saab osa võtta nii kohapeal tARTu poes, kui ka telefoni teel ja videosilla vahendusel.