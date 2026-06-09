Voronja galerii avab 13. suvehooaja näitusega "Imelikud inimesed"

14. juunil kell 13 avab Varnjas Peipsi ääres asuv Voronja galerii oma 13. suvehooaja näitusega "Imelikud inimesed", mille autorid on Varnjas elavad kunstnikud Tuuli Vahesaar ja Martin Laiapea.

Näituse lähtepunktiks on Peipsiäärse ridaküla omailm, kus reaalsus põimub mälestuste, uskumuste ja kujutlustega. Kunstnikud kirjeldavad seda kui maailma, kus pilliroog sirutab oma risoomid inimeste elupaikade poole, unenäod roomavad tumedate tigudena ning mahajäetud kaevudes puhkavad kitsede luud. Sellest nihkes tegelikkusest kasvab välja omamoodi liik inimesi, homines insoliti ehk imelikud inimesed.

"Voronja galerii senine kunstiprogramm on käsitlenud teemasid, mis on olnud oma ajas universaalsed, kuid leidnud kõlapinda ka kohalike seas. Tänavu otsustasime liikuda vastupidises suunas. Tuuli ja Martin ei vaatle Peipsiveert väljastpoolt, vaid elavad selle rütmis aastaringselt," rääkisid Voronja galerii eestvedajad Kaili Kask ja Raul Oreškin.

"Nende näitus on välja kasvanud kohalike lugudest, mälestustest, tähelepanekutest ja kohtumistest, mis muutuvad läbi kunsti suuremaks kui ühe paiga kogemus ning kõnelevad inimeseks olemisest laiemalt. Tänavune näitus näitab, et kõige kaugemale võivad kanda just kõige lähemalt leitud lood," lisasid Kask ja Oreškin.

Juhuse tahtel jõudsid Vahesaar ja Laiapea kuus aastat tagasi Varnja külla plaaniga jääda ridakülla vaid üheks suveks. Ometi on sellest saanud nende kodu. Aastate jooksul on nad olnud osa kohalikust külaelust, jälginud selle aastaringi, kuulanud lugusid ning märganud argipäevas peituvaid kummalisi nihkeid, huumorit, draamat ja melanhooliat.

"Peipsiveerele sattudes mõistsime, et järv ei lase inimesi nii lihtsalt lahti. Kuue aasta jooksul oleme näinud suvist saginat, talvist vaikust, suuri jääaegu, kevadisi üleujutusi ja nende ümber keerlevaid lugusid. Oleme kogunud mälestusi ja kohtumisi, mis on aja jooksul muutunud kunstiks," avasid kunstnikud Tuuli Vahesaar ja Martin Laiapea.

Nad lisasid, et "Imelikud inimesed" on omamoodi mõranenud peegel, milles kajastub Peipsiäärse ridaküla maagiline realism, selle loomad, linnud, kalad ja inimesed. "Ka need, keda enam meie seas ei ole, kuid kes on siin jätkuvalt kohal."

Näitus "Imelikud inimesed" avaneb 14. juunil kell 13 ning see jääb avatuks 23. augustini. Avamisel esineb punkansambel Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd.