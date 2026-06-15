Pildid: Voronja galerii avas 13. suvehooaja

14. juunil avas Voronja galerii oma 13. suvehooaja. Tänavuse näituse "Imelikud inimesed" autorid on Peipsiveerel elavad kunstnikud Tuuli Vahesaar ja Martin Laiapea, kes on viimase kuue aasta jooksul kogunud kohalikke lugusid, tähelepanekuid ja mälestusi ning tõlkinud need kunstikeelde.

Lisaks saab Voronja aias ja kuuri all näha kohalike elanike loodud kratte. Nende seas leidub nii Peipsiveerele omaseid kalavõrkudest, samovaritest ja muudest tuttavatest esemetest kokku pandud kratte kui ka täiesti kaasaegseid tegelasi, kelle jõuallikaks on tehismõistus. Krattide seas paistab silma ka protestikratt loosungiga "Mõtle ise", mis kutsub inimesi säilitama kriitilist mõtlemist ja mitte usaldama kõike tehnoloogia hooleks.

Hooaja avamisel esines Sensatsiooniline Tartu Kevadbänd, mille liider on Peipsiveere kohalik Kristjan Piirimäe.

Näitus "Imelikud inimesed" jääb Voronja galeriis avatuks kuni 23. augustini 2026. Voronja galerii on avatud reedest pühapäevani kell 12–18.

Voronja galerii tegutseb alates 2014. aastast Peipsiveerel, vanausuliste küla kalurimajas, kus mahajäetud paadikuuris avatakse igal suvel kaasaegse kunsti näitus. Galerii tegevust juhivad Kaili Kask ja Raul Oreškin.