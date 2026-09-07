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Kuressaare haiglas avati Anne Olopi näitus

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Kuressaare haigla polikliinik on juba aastaid olnud lisaks raviasutusele ka kunstinäituste galerii. Möödunud nädalal avati polikliiniku koridoris Anne Olopi näitus.

Kuressaare haigla polikliinikukoridoris on seitsme aasta jooksul olnud väljas 15 eriilmelist kunstinäitust. Eelmisest nädalast alates ongi selles koridoris, kus päevas sajad inimesed ootavad oma muredega arstile pääsemist, üleval uus näitus Saaremaa kunstniku Anne Olopi piltidega üleval.

"Ma arvan, et see on üks teraapia viise. Inimesed, kes tulevad haiglasse, tulevad reeglina siia pigem murega, mitte lõbu pärast. Ja kui nad siis oma mured saavad leevendada toredate piltidega, mis nende mõtted oma haiguselt kõrvale viivad, siis see mõjub nendele kindlasti hästi ka nende haigusele, sest rõõmus inimene paraneb kiiremini," rääkis Kuressaare haigla näituste korraldaja Virge Nemvalts.

Ta lisas, et haigla ruumidesse sobivad eeskätt positiivse sõnumiga pildid.

"Mind üllatas juba tööde üles panemisel see, et kui paljud inimesed tundsid huvi, vaatasid ja küsisid, et mis koht see on? See oli nii tore," märkis kunstnik Anne Olop.

Kindlasti on sellise näituse omapära ka see, et nendest piltidest siin saavad osa oluliselt rohkem inimesi, kui mõnes Kuressaare kunstigaleriis ja mõni jääb neist Kuressaare haiglale ka päriseks.

"Haigla on reeglina ka igalt näituselt mõne pildi ostnud haiglasse, mis jääbki päriselt. Nii et tasapisi see haigla täitub kunstiga ja me tunneme selle üle rõõmu," selgitas Nemvalts.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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