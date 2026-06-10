Voronja galerii sellesuvised kunstnikud: me ei püüa kedagi välja naerda

Voronja galerii avab pühapäeval oma 13. suvehooaja näitusega "Imelikud inimesed", mille autorid ja kuraatorid on kunstnikud Tuuli Vahesaar ja Martin Laiapea. Erinevalt galerii varasematest hooaegadest ei lähtu näitus mõnest suurest universaalsest teemast, vaid Peipsiveere külaelust, kohalikest inimestest ja kunstnike endi kogemustest vanausuliste külas.

Voronja galerii eestvedaja Raul Oreškin ütles Klassikaraadio saates "Delta", et seekordne näitus sündis tavapärasest erineval viisil. Kui varasematel aastatel on kuraatorid toonud kokku erinevaid kunstnikke mõne suure teema ümber, siis nüüd lähtuti konkreetsetest inimestest, lugudest ja tähelepanekutest, mis on kogunenud aastate jooksul kohapeal elades.

Vahesaar ja Laiapea jõudsid Peipsiveerele seitse aastat tagasi. "Alguses oli meil plaan ikkagi jääda sinna suveks, mitte niimoodi üle talve, aga kuna see talv oli pehme, lund ei olnud, muru oli roheline, siis suvi nagu jätkus ja jätkus ja nii ta on jätkunud seal kuus aastat," meenutas Laiapea.

Kunstnike sõnul ei räägi näitus ainult kohalikest inimestest. Sama palju räägib see neist endist ja sellest, kuidas elu Peipsi ääres on neid muutnud.

"Me ei kajasta ainult neid lugusid ja neid inimesi, keda me seal oleme kohanud, vaid see räägib ka meist endist. Selles mõttes et, kui imelikuks me ise oleme seal muutunud," ütles Vahesaar.

Näituse pealkiri sündis kunstnike igapäevastest vestlustest. Päeva jooksul kogetud juhtumid lõppesid sageli tõdemusega, et inimesed on ikka kummalised. Laiapea lisas, et näitus ei püüa kedagi välja naerda ega sildistada.

"Me hästi tihti lõpetasime lausa sellega, et imelikud inimesed ikka," rääkis Vahesaar. "Alguse sai ikka see, et me ise tundsime, et me tegime jälle mingi imeliku asja, et küll me ikka oleme imelikud inimesed."

Peipsiveere kogukond on näituse üks keskseid inspiratsiooniallikaid. Kunstnike sõnul sünnivad paljud lood juhuslikest kohtumistest, külajuttudest ja tähelepanekutest. Kunstnikke on võlunud ka kohalike elanike arhailine eluviis. Vanemad külaelanikud kasvatavad endiselt sibulat, käivad jõhvikal ja jälgivad tähelepanelikult jääolusid, mis määravad kalapüügi võimalused. Vahesaare sõnul on just talvine aeg külas eriti huvitav, sest kogu kogukonna tähelepanu koondub jääle ja kalastamisele.

Mõned näituse teosed põhinevad konkreetsetel tegelastel. Üks oluline tegelane on kohalik kalamees Timofei, kelle oskused ja eluviis on inspireerinud mitut kunstiteost.

"Ta on selline kalamees, kes käib järvel niimoodi, et kui ta läheb juba järvele, siis ta teab, et ta tuleb koos kaladega tagasi," rääkis Laiapea. Vahesaare sõnul paistab üle 70-aastane Timofei silma ka sellega, et liigub paadiga püsti seistes ning niidab kõrkjaid vanaviisilisel moel.

Näituse väljapanek ühendab erinevaid tehnikaid. Laiapea esitleb peamiselt maale, Vahesaar ruumilisi ja skulpturaalseid töid ning osa väljapanekust on kunstnike ühised installatsioonid. Lisaks on näituse juurde kaasatud kohalikke elanikke ja sõpru, kes lõid eraldi väljapaneku krattidest. Selle eesmärk on koguda toetust kohaliku kasside varjupaiga heaks.

Näituse avamine toimub pühapäeval ning kunstnike sõnul tuleb see tavapärasest mürarikkam.

"Pauguga. Natuke võib-olla isegi on see pungi võtmes," ütles Vahesaar. Avamisel esineb ka Tartu Kevadbänd, mida korraldajad kirjeldasid salapärase ja harva avalikult üles astuva kollektiivina.

Voronja galerii 13. suvehooaeg näitusega "Imelikud inimesed" jääb avatuks 23. augustini.