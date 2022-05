Galerii: tARTu galeriis avati Ukraina kunstnike näitus

Näituse kureeris Viktoria Ukrainast koos nüüdisaegse kunsti festivali "Myceleum" meeskonnaga. Ukraina kunstnikud osalesid näituse avamisel veebis vaid oma häälega, kuna paljud neist elavad Venemaa okupeeritud aladel ning oma näo paljastamine võib seada ohtu nende turvalisuse.

Viktoria ütles näituse avamisel, et Ukraina kunstnikud on omamoodi kangelased, nagu kohalik armeegi, võideldes Ukrainas ja rahvusvaheliseltki täiemahulise sõjategevuse vastu, kuid loojate käes pole mitte relvad, vaid pintslid ja pliiatsid.

tARTu galerii asutaja Raul Oreškin ütles avamisel, et kõige suurem väärtus "Päästiku" näituse avamisel Tartus seisneb selles, et Ukraina kunstnikud on saanud hoolimata täiemahulisest sõjategevusest, mis Ukrainas praegu toimub, tegeleda erialase tööga. "Vähem oluline pole, et Eesti publik saab neid kunstikeelde tõlgitud sõjakogemusi turvalises keskkonnas vaadata ning teoseid ostes Ukraina kunstnikke toetada," sõnas ta

Näitus "Päästik / Тригер / Trigger" jääb tARTu galeriis avatuks kuni 2. juulini.