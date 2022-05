Tartus avatakse Ukraina kunstnike näitus "Päästik / Тригер / Trigger"

"Näitusel, kus kohtuvad Ukraina ja Eesti kunstnikud, saab vaadata maale, graafikat, illustratsioone, kollaaži, tänavakunsti, kalligraafiat ja videokunsti, mis kõik omal moel väljendavad loojate emotsioone Venemaa täiemahulise sõjategevuse osas Ukrainas," avas tARTu galerii käivitaja Raul Oreškin näituse tagamaid ja lisas: "Kuna sõjakoldest ei õnnestunud originaalteoseid kätte saada, on näitusel esindatud vaid mõned üksikud originaalid. Enamus teostest jõudsid meieni digifailidena, mis said kohapeal prinditud lõunditele".

Näituse kuraator Viktoria on Eesti meedia vahendusel juba tuntust kogunud oma kirjadega, mida ta sõja esimesest päevast alates Raulile saadab. Viktoria kirjasid on avaldatud Maalehes. Äripäevas, Edasis ja Akadeemias ning 10. mail loeti Viktoria kirju ette Vene saatkonna ees Tallinnas. Värske näituse on Viktoria koostanud koostöös kaasaegse kunsti festivali "МІЦЕЛІЙ" meeskonnaga. Näitusele konkureeris Ukrainas ligi 80 kunstnikku.

"Päästik / Тригер / Trigger", räägib inimeste kogemuste kaudu nende tahtest elada. See jutustab hetkedest, mida on võimatu unustada. See räägib rasketest ja rõõmsatest olukordadest, mis on sõja ajal sündinud. "Kuigi esimene sõjapäev ühendas omavahel kõik ukrainlased, on nüüdseks meie teed naasnud tavapärasesse rütmi. Meil on sarnased mured, kuid igaüks meist peegeldab neid erinevalt. Iga järgmine päev, mil sõda jätkub, elame me edasi, tunneme rõõmu ja kaotust, armastust ja viha, lüüasaamist ja võitu. Me võitleme jätkuvalt, et siin maailmas elada," rääkis näituse kuraator Viktoria.

Kõik näitusel esindatud Ukraina kunstnikud on pealt näinud inimsusevastaseid kuritegusid. Iga teos on täis julgust. Need väljendavad kunstnike sisemisi tundeid maailmast, mis sõja tõttu on pea peale pööratud.

Näitus saab teoks tänu 123 hooandjale, kelle abiga koguti kokku 3909 eurot, et maksta Ukraina kunstnikele näitusel osalemise eest tasu ning katta mõned näitusega seotud korralduslikud kulud.

"Päästik / Тригер / Trigger" jääb avatuks kuni 2. juulini.