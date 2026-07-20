Pildid: grupinäituse "Loor. Ühendades sisemaastikke" avamine

Tallinnas ARS Projektiruumis on avatud Eesti loomeresidentuuride võrgustiku Loore grupinäitus "Loor. Ühendades sisemaastikke", kus on väljas kaheksa Ukraina kunstniku residentuuris valminud tööd.

Näitusel osalevad visuaalkunstnikud Apl315 ja Tania Bakum, maakunstnikud Bohdan Lokatyr ja Marharyta Zhurunova, filmitegija Daryna Mamaisur, helilooja Anna Leonova, helilooja ja muusik Make Like a Tree ning kirjanik Olha Svyripa. Näituse kureeris Tartus tegutsev Ukraina kunstnik, kuraator ja kultuurikorraldaja Viktoria Berezina.

Tööd valmisid Loore võrgustikku kuuluvates residentuurides aastatel 2025 ja 2026.

Programmi jooksul viibisid kunstnikud Arvo Pärdi Keskuse residentuuris, Eesti Kirjanduse Seltsis, KORDON-is, Loovlinnakus, MASSIA-s, Muhu Kunstitalu residentuuris, NART-is, TYPA-s ja Vaskjala Loomeresidentuuris.

Residentuurides valminud teosed ammutavad ainest Eesti maastikest, kogukondadest ja kultuuripärandist. "Loor. Ühendades sisemaastikke" avaneb temaatiliste tsoonidena: teosed, mis suhestuvad looduse, leidobjektide ja paiga taktiilse kogemusega; residentuurikogemustest võrsunud muusikalised ja helilised kompositsioonid; kirjanduslikud mõtisklused, mida on vorminud ümberasumine, vaatlemine ja tagasipöördumine.

Residentuurid on ühtaegu teekonnad ja peatuspaigad – need viivad kunstniku eemale harjumuspärasest keskkonnast, pakkudes ajutist kodu. Nii kujuneb residentuurist aeglase vaatluse, läbikäimise ja väikeste muutuste paik. Käesolev näitus jälgibki neid muutusi.

Näituse lõpetab 8. augustil toimuv vestlus kunstnikega.