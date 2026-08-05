Peipsiveerel avati uus galerii KolkjART

Peipsiveerel Kolkja külas avati uus galerii KolkjART, mille avanäitusel "Mütseel" kohtuvad Eesti ja Ukraina kunstnikud. See on paik, kus kohalik miljöö ja rahvusvaheline kunst saavad kokku ühise mütseeli ehk seeneniidistikuna.

Peipsiääre vallas Kolkja külas avas uksed uus kodugalerii KolkjART. Galerii rajaja, Ukrainast pärit kunstnik Viktoria Berezina näeb värskes loomepaigas eelkõige elus tasakaalu leidmise ja taastumise ruumi.

"Siin näete minu sisemaailma, mida tahtsin inimestele näidata, sest tahtsin luua midagi, kuhu saab kõige eest põgeneda - sagina, müra, stressi ja sõja eest. Sellise turvalise paiga ühinemise looduse ja kunstiga, kus saate hingega ja kehaga näha kunsti," sõnas Berezina.

Galerii avanäitus kannab nime "Mütseel" ehk seeneniidistik.

"Peamine sõnum on see, et see on elav struktuur, mis ühendab tervet metsa. See on elav kommunikatsioon. Soovisime näidata neid paralleele, et olenemata sellistest kohutavatest asjaoludest ja sellest, et oleme mööda maailma laiali pillutatud, jätkab kunst meie ühendamist. Sel näitusel on esindatud 12 Ukraina ja 12 Eesti kunstnikku," lausus Berezina.

Üks näitusel osalejatest on praegu Rootsis elav Ukraina kunstnik Anastasiia Tereštšenko, kes võttis galeriid ümbritsevas aias ette mahajäetud kaevu ning muutis selle peegelinstallatsiooniks.

"Kaev on tavaliselt iidne sügavuse ja võib-olla siseotsingute sümbol. Mina aga tahtsin peegeldada pinda, et see edastaks otsekui käesolevat hetke," sõnas Tereštšenko.

Kunstnik Konstantin Tereštšenko lõi galerii välisseinale suure seinamaalingu, kuhu on jäädvustatud mälestus kodusest Hersoni piirkonnast Ukrainas.

"Siin on kujutatud kõrb, meie lemmikkoht, mida ümbritseb mets. Lõke kui elu sümbol. Küttepuud on paigutatud nagu Ж-täht, millega algab vene keeles sõna "elu"," lausus Tereštšenko.

Eesti ja Ukraina kunstnike ühisnäitus ning Berezina ema küpsetised ootavad külastajaid Kolkja külas septembri lõpuni.